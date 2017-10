O atacante Sasha disse que a falta de intensidade do Inter no jogo contra o Boa serviu de exemplo para ter um melhor início de partida contra o Criciúma . Apesar da queda de rendimento após a pressão nos primeiros minutos, o jogador valorizou os três pontos conquistados neste sábado (21).

– Tivemos um aprendizado no último jogo. Tínhamos falado que precisávamos entrar com tudo, apertar eles em cima. A intensidade foi boa no inicio, mas não conseguimos manter durante o jogo. A queda é normal. Tomamos um gol de bola parada e eles cresceram. A oscilação é normal, não é fácil manter esse ritmo do inicio – afirmou.