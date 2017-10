Ivan Storti / Santos

O atacante Nilmar deve voltar aos gramados no início de 2018. O atleta faz tratamento para depressão e, durante esse período, teve o contrato com o Santos suspenso, sem ônus para o clube. O presidente santista, Modesto Roma Júnior, comentou a situação do jogador neste sábado, em entrevista à Rádio Gaúcha.

— É uma doença. Ele está se tratando e estamos fazendo todo esforço para que ele se cure. Temos respeito por este momento do atleta e estamos torcendo muito por ele. Nossa previsão é que no início de 2018 ele esteja de novo conosco — disse Modesto Roma, no programa Sábado Esporte.

Nilmar foi contratado pelo Santos na metade do ano e chegou a entrar no segundo tempo de duas partidas do Campeonato Brasileiro, contra Corinthians e Coritiba, no mês de agosto. Aos 33 anos, o atleta tem contrato com o Peixe até dezembro de 2018.

Algumas semanas antes de se afastar, o atacante, que tem três passagens pelo Inter, concedeu uma entrevista à GaúchaZH.