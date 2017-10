Nightmare on Padre Cacique Street Reprodução / Reprodução

Estou sentado em uma arquibancada escura. Sozinho, olho em volta e só há escuridão. Uma luz solitária surge no gramado à minha frente. Um holofote teatral acompanha a entrada de duas equipes no campo de jogo. Não posso acreditar no que estou vendo. Esfrego os olhos e, ao meu redor, agora há uma multidão trajando uma camisa preta com uma faixa diagonal branca. Os refletores começam a se acender. Estamos no Beira-Rio. Um gigante tomado de torcedores de preto e branco. Miro novamente o campo e vejo que os jogadores, vestindo a mesma roupa que eu enxergo nas arquibancadas, carregam no peito o S, o C e o I entrelaçados num vermelho de amor infinito. O desespero toma conta de mim, o suor jorra do meu rosto quando, numa explosão cinematográfica, os telões se ligam e, em garrafais letras, anunciam:

Série B 2019, 13ª rodada, Internacional x Sampaio Corrêa.

A torcida começa a cantar: "O INTER É O TIME DA VIRADA! O INTER É O TIME DO AMOR!".

O Sport Club Internacional virou o Clube de Regatas Vasco da Gama.

Acordo assustado, suado, desesperado. Abro o celular ansioso por uma resposta positiva, por uma realidade que me faça esquecer do maldito pesadelo. Estamos em 2017. Estamos saindo da Série B. O Inter ainda joga de vermelho e branco. Ufa.

O maior dos pesadelos deste torcedor colorado é que viremos algo parecido com o time do Eurico Miranda. O maior dos temores é que, passada essa primeira experiência na segunda divisão, os erros se repitam e entremos em um ciclo sem fim de acessos e descensos. A julgar pela grande maioria das atuações nesta fraquíssima Série B, há fundamentos em tamanho temor.

Apesar da liderança isolada (e, até certo ponto, tranquila), não há grandes qualidades técnicas e táticas que possam nos tranquilizar para a disputa da Série A de 2018. Ainda sofremos com problemas em todos os setores. Não há reposição para a zaga oficial, a melhor do Brasil diga-se. Se - como agora - Klaus ou Cuesta se machucam, qualquer um dos reservas que entrar vai ser um terror. Ernando, Danilo Silva, Léo Ortiz... nenhum é capaz de passar segurança para o time e confiança para a torcida.

No meio, D'Alessandro segue tendo que carregar sozinho este piano criativo. Nos dias em que o gringo está pouco inspirado, como naquela tragédia em forma de partida em Varginha, nada parece funcionar direito. Toda a responsabilidade da criação de jogadas do Inter é depositada no mesmo jogador há quase 10 anos, e a tendência é que o número de partidas mágicas do nosso capitão vá diminuindo com o avançar da idade. Na frente, apesar dos ótimos nomes como Damião, Pottker e Nico, há uma grande indefinição sobre aqueles que permanecerão para o ano que vem, tornando o nosso futuro nebuloso para quem tenta prevê-lo.

O Vasco, protagonista deste pesadelo, caiu pela primeira vez em 2008. De lá para cá enfrentou crises políticas, tenebrosas formações de elenco, falta de reposição para funções importantes e mais dois rebaixamentos. Em 2009, o time carioca foi campeão da B (assim como nós, se tudo correr bem, faremos). Depois, só sofrimento. Subiram em 2014 na 3ª colocação e, no ano passado, foram garantir o acesso apenas na última rodada (e com altas doses de sofrimento).

As coisas mudaram tanto para o cruzmaltino que, hoje, considera-se um bom resultado para a equipe a simples permanência na primeira divisão. Neste iô-iô divisional, muito da grandeza do clube acabou se perdendo.

Precisamos aprender com os erros, os nossos e os dos nossos adversários diretos. Este período de transição que o Inter está passando, este processo de subida, de volta à elite, precisa ser feito com sabedoria. Estamos vivendo, mais uma vez, os meses mais importantes da história do nosso clube e, se as coisas não começarem a ser trabalhadas direitinho desde já, o pesadelo que assola as minhas noites pode acabar se tornando realidade.

E aí, quando a gente acordar já vai ser tarde demais.