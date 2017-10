Jogo em Varginha marcou o pior desempenho do Inter no segundo turno

Chega uma hora na vida em que a pessoa cansa da rotina. E precisa mudar de ares para manter a cabeça em dia, arejada, criativa. O Inter cansou da Série B. O futebol mínimo apresentado no cansativo 0 a 0 com o Boa (invicto contra o Inter em sua história, por acaso), em Varginha, é um sinal disso. A liderança alcançada rodadas atrás e a quase certeza do acesso - possivelmente até mesmo com o título da Segunda Divisão - parecem ter desconcentrado o time de Guto Ferreira.