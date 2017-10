Ceará surpreendeu os colorados no sábado Carlos Macedo / Agência RBS

A derrota do Inter para o Ceará, por 1 a 0, no último sábado no Beira-Rio com mais de 38 mil torcedores presentes, não chega a ser um choque. Uma pequena surpresa, talvez, devido à ansiedade dos colorados para ver o clube o quanto antes classificado à Série A, além do fato de o time de Guto Ferreira ter vencido em Fortaleza por 2 a 0 — e com autoridade.

Mas, historicamente, os cearenses levam vantagem. Em Porto Alegre, nos últimos três encontros entre os clubes, 100% de aproveitamento. Para o Ceará. Em 2011, com as equipes na Primeira Divisão, deu 1 a 0 para os visitantes. Em 2014, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o Inter foi derrotado em casa por 2 a 1 — sendo eliminado na partida de volta no Castelão, levando mais três gols da turma de Magno Alves.

Na história, são 16 partidas entre Inter e Ceará, com vantagem de sete vitórias para os nordestinos, cinco para os gaúchos, além de quatro empates.

Toucas à parte - e apesar da liderança colorada na Série B, com possível classificação e título -, a Segunda Divisão ainda parece um território selvagem para o Inter. Nos confrontos contra os clubes do G-10 da Série B até aqui, os colorados só não tiveram tropeços contra Londrina, Oeste e Goiás - diante desses dois últimos ainda não houve os jogos do returno. Diante dos antigos fantasmas, Juventude e Paraná, o Inter somou apenas um ponto em casa, perdendo ambas as partidas como visitante. Contra o Vila Nova, adversário na rodada 35, em 11 de novembro, foi derrotado em Goiânia.

— Não são tropeços normais para o tamanho do Inter. Mas se entende pelo jeito que o futebol brasileiro está: com times mais organizados defensivamente e até mesmo jogando com 10 em frente à área. Antigamente era algo deplorável, agora, é normal. Todos perderam o constrangimento de se fechar, inclusive os times grandes - avalia Carlos Eduardo Lino, comentarista do canal Sportv. - O futebol brasileiro parece viver de resiliência. Na Série A ocorre o mesmo. Quando o Corinthians passou a ser o "monstro", se perdeu. Nossos times não conseguem ser protagonistas, assumir o controle do jogo. Aprender a sofrer é das coisas ridículas que passamos a falar no futebol brasileiro. Voltando ao Inter: é uma equipe que adora jogar a bola para a área do adversário. Mas quando não dá certo, é bate-e-volta com a defesa exposta. Há uma grande crise de ideias e de falta de sequência de treinamento — completa Lino.

Clube com o melhor aproveitamento como visitante, com 27 pontos ganhos em 48 possíveis (56,25% de aproveitamento), o Inter não consegue ser o melhor mandante. É o terceiro, atrás de Paraná e de Oeste, apesar dos 70,83% de aproveitamento (34 pontos em 16 partidas). Números à parte, há tropeços colorados também para equipes postulantes ao G-10 ou que brigam para não cair, como foram as derrotas para CRB — adversário do Inter nesta sexta-feira, no Beira-Rio - e Boa, além do empate em casa com o lanterna ABC.

— O Inter encontrou o CRB em seu melhor momento. Estava invicto há cinco jogos e ingressando no G-4. O time todo jogou bem e sabia que o Inter ainda estava com aquela insegurança do rebaixamento. Tudo deu certo para o CRB naquele jogo. Agora, tudo mudou. O CRB, apesar de manter quase o mesmo time, não vence há quatro jogos e está tentando evitar o ingresso no Z-4. Será uma partida muito diferente — aposta o repórter da Rádio Gazeta de Maceió Eduardo Vieira.

Mesmo com a derrota para o Ceará, ainda é possível que a vaga antecipada do time de Guto Ferreira à Primeira Divisão chegue nas próximas rodadas, contra CRB, Luverdense ou Vila Nova. Aqui, mais um algoz colorado. No primeiro turno, a equipe de Goiânia venceu por 2 a 1. Dos clubes do G-4, o Vila Nova teve sucesso apenas contra o Inter.

— O Inter evoluiu demais desde aquele jogo. Ainda estava um tanto impactado com a Segunda Divisão, nada dava certo e a derrota ocorreu aos 45 minutos do segundo tempo, em um contra-ataque. O Vila estava voando, com um time jovem e que havia encaixado. Já o Inter se acertou e será o campeão da Série B. Apesar dos percalços, o Inter evoluiu muito, enquanto que o Vila Nova perdeu força quando justamente quando precisava crescer. O Vila enfrentará o Inter sem o peso da responsabilidade de subir, ao contrário do Inter. Mesmo que perca todos os próximos jogos, essa já é a melhor campanha da história do clube na Série B — entende Alex Rodrigues, repórter da Rádio CBN de Goiânia.

Guto Ferreira conduzirá o Inter de volta à Série A. Mas o 2017 não parece indicar grandes campanhas em 2018. Os tropeços na Segunda Divisão surgem como sinais de alerta para a temporada seguinte no Beira-Rio.

Inter contra os 10 primeiros colocados da Série B:

5º Oeste

Inter 2x0 Oeste

Total: 3 pontos

6º Vila Nova

Vila Nova 2x1 Inter

Total: nenhum ponto