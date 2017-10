Carlos Macedo / Agência RBS

Desde o 2016 e em todos os momentos de 2017, o povão colorado sempre foi o fiel escudeiro do Inter. Nos 90 minutos contra o Ceará, apesar da atuação fraca, teve paciência. Com o apito final e a derrota por 1 a 0, vaiou forte. O fato irritou D'Alessandro, que foi tomar satisfação. Particularmente, não gosto de vaias no transcorrer da partida, porque só atrapalham!

Entendo que o torcedor tenha direito e deva demonstrar insatisfação após o jogo. Afinal, é apaixonado, paga ingresso e tem legitimidade para reclamar. É o dono do clube! Claro, sempre no limite da civilidade. A intenção de D'Ale, como capitão, era defender o grupo. Reclamou porque achou a vaia injusta. Também está no direito! Só que dessa vez, o 10 exagerou. Achar que o torcedor reclama só por ser influenciado pela imprensa é subestimar a capacidade das pessoas de avaliarem o que vendo.

Credencial – Com os reservas, o Grêmio até poderia ter derrotado o Avaí. Mas o empate foi justo! Os catarinenses lutaram até o final pela vitória pra fugir do Z-4. O goleiro Paulo Victor salvou o Tricolor. Duas boas notícias na Ressacada: Michel deu o recado de que está em totais condições de começar contra o Barcelona-EQU. E Everton foi bem e mostrou que pode ser ótima opção a Fernandinho. Agora, é foco total na Libertadores

Medalhões – Levir Culpi foi limado do Santos, e Elano assumirá até dezembro. Palmeiras melhorou com a saída de Cuca e a efetivação de Alberto Valentim. Vanderlei Luxemburgo não suportou os maus resultados no Sport. Há muito tempo, o Corinthians bancou o novato Fábio Carille. Jovem Jair Ventura é destaque no Botafogo. É a hora dos clubes economizarem, buscando técnicos em fase de afirmação na carreira. A bola aérea defensiva do Inter voltou a virar assunto após o gol sofrido contra o Criciúma no Heriberto Hülse. É o espaço aéreo facilmente penetrado! Na temporada de 2017, mais de 42% dos gols tomados pelo time de Guto Ferreira foram em cruzamentos alçados na área colorada.