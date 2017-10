Sem torcedores à espera da delegação, o Inter desembarcou às 11 horas desta quarta-feira (18) em Porto Alegre, retornando de Varginha em voo fretado, depois do empate com o Boa Esporte em 0 a 0. Praticamente todo o grupo de atletas entrou no ônibus do clube, que os esperava ao lado da pista. A exceção feita o capitão D'Alessandro, que desembarcou pelo portão tradicional e saiu do aeroporto em condução própria.