O que aconteceu em Criciúma é de querer se esconder mesmo Caio Marcelo / Especial

Quando foi a última vez que você olhou para a cara de alguém e berrou um xingamento? Mas daqueles pesados, sujos, nojentos mesmo. Para ofender as gerações passadas e futuras do alvo da tua ira. Lembra? Aquele momento de completo descontrole em que pela tua boca saíram as mais impublicáveis palavras. Quando tudo o que você queria era humilhar, estralhaçar, destruir a pessoa que - por um motivo ou outro - te irritou a esse ponto.

Nem consigo imaginar o tamanho do absurdo cometido pela pessoa que ouviu o que ouviu de ti. Poucas coisas nessa vida deveriam ser capazes de despertar este monstro de ira e baixaria que te possuiu naquele momento. Só mesmo alguma grande ofensa ou falha de caráter pode justificar aquela tua explosão de palavras de baixo calão entre berros.

No sábado último, uma repórter de rádio foi alvo de um monstro desses. Um não, dezenas. Eram dúzias de monstros a lhe gritar os maiores absurdos que você pode imaginar. Palavras nojentas eram expelidas pelas bocas sujas daqueles que a ofendiam repetidamente, em coro, em grupo. Termos baixos a ponto de não poderem ser repetidos aqui.

E qual foi a grande ofensa cometida pela repórter atacada pelos raivosos? Ser mulher. A grande falha cometida pela repórter, o motivo único para que tenha despertado aquela ira coletiva era o fato de ela ser mulher e estar ali, pasme, veja só que absurdo, trabalhando em um jogo de futebol.

Ver uma mulher em campo segurando um microfone de rádio foi motivo suficiente para despertar raiva em um grande grupo. Uma mulher com um microfone foi o bastante para que seus cérebros achassem uma boa ideia dirigir ofensas ao seu corpo e à sua pessoa. Os imbecis que gritaram o que gritaram, para além de se sentirem confortáveis com os pensamentos nojentos que lhe vinham à cabeça, estavam seguros o suficiente para declará-los em alto tom. Ao invés de repressão, encontraram coro nas palavras que vomitavam. E o fizeram por minutos contra um alvo que nada poderia fazer para revidar tamanho ódio.

Dezenas de pessoas adultas dedicaram minutos das suas vidas a ofender alguém pelo simples e único fato de ser mulher. Homens raivosos, irados, desesperados por ofender da maneira mais baixa possível uma mulher. Misoginia na sua definição. No dicionário o termo aparece descrito como "aversão a mulheres". Na prática, o que melhor define a palavra é o episódio entre parte da torcida do Inter e a repórter de rádio em Criciúma.

É impossível não se irritar ao ficar sabendo do que aconteceu no Heriberto Hülse, mas essa é apenas uma demonstração pequena do machismo impregnado nas arquibancadas. Cantamos "Ih, ih, ih, essa p*** eu já comi" quando corte de festa do interior dá a volta no gramado do estádio antes dos jogos. Ofendemos árbitras e auxiliares não por identificarmos incompetência no seu trabalho, mas por serem mulheres. As gandulas são ofendidas a cada reposição de bola (lenta ou rápida). As jornalistas são julgadas a cada comentário na rádio, independente do que estiverem dizendo. Somos machistas, misóginos, imbecis.

O mais assustador nessa história é o quão confortáveis estamos para vomitarmos a nossa burrice, a nossa repulsa a elas. O estádio não te reprime por chamar uma repórter de "p***". As pessoas ao teu lado na arquibancada não te julgam enquanto tu grita "vadia do c*****" para uma repórter. Ao contrário, o coro aumenta. As vozes se multiplicam. Quando se vê, são 50 pessoas xingando uma aos berros. Não precisamos de um grande motivo para passar a ofender mulheres. Basta que elas existam.

Tema de casa: não seja um imbecil. Se o simples fato de haver mulheres no futebol (nas arquibancadas, no gramado, na zona de imprensa) te ofende, você deve procurar acompanhamento psicológico. Mais do que não xingá-las, não permita mais que o amiguinho da arquibancada de baixo grite alguma coisa estúpida. Cobra isso do cara que está do teu lado no estádio, cobra isso dos teus amigos na vida. Nesses casos, não reprimir o machismo evidente é ser machista também.

Sejamos melhores.