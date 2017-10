Leonardo Acosta / Agência RBS

O goleiro do Internacional, Danilo Fernandes, concedeu entrevista coletiva após as atividades desta terça-feira (21), e deu a sua opinião sobre em que parte da tabela o time estaria, caso os colorados estivessem na Série A do Campeonato Brasileiro. Para o arqueiro dos comandados de Guto Ferreira, o grupo teria capacidade para estar brigando na parte de cima da competição. Para garantir o acesso à elite do futebol nacional, pelas projeções atuais, o Inter precisa de mais uma vitória na Série B, nos 7 jogos que restam.

Após a atividade de preparação para o jogo decisivo diante do Ceará, o jogador foi questionado sobre onde o grupo colorado estaria, caso estivesse disputando a Série A do Brasileirão. Bem-humorado, o jogador fez a sua análise sobre o posicionamento do time, a partir do desempenho da equipe nos jogos contra o Fluminense, Grêmio, Corinthians e Palmeiras.

- Fizemos excelentes jogos contra equipes da Série A. Perdemos apenas um, que foi contra o Palmeiras lá em São Paulo. Então acho que estaríamos brigando lá em cima. É brincadeira (risos). É complicado, porque são jogos grandes, jogos gostosos para jogar, onde todo resultado pode acontecer. O Gre-Nal, por exemplo, qualquer resultado pode acontecer, se tratando de um clássico. Mas parando para pensar, acredito que não estaríamos sofrendo na Série A. Nosso time sabe jogar partidas grandes, a gente gosta desse tipo de jogos. Então, acredito que estaríamos bem posicionados na Série A. Analisou o atleta.

Questionado sobre a Libertadores e se ele iria assistir o jogo entre Grêmio e Barcelona-EQU, amanhã às 21h45min, o goleiro colorado despistou.

- Normal, é um time brasileiro. O único, né?! Eu vou brincar com o meu filho na hora do jogo. O Bento não deixa eu assistir nada. Ontem eu cheguei do treino cansado e eu tive que jogar bola com ele. Amanhã eu vou treinar de manhã, de tarde ele estará na escolinha e de noite é o único momento que tenho com ele. Acho que a televisão estará desligada amanha. Brincou o jogador.

Já sobre o que seria mais importante, se seria garantir o retorno diante do torcedor ou em uma partida fora de casa, Danilo Fernandes preferiu salientar a importância do jogo contra o Ceará.

- Nosso pensamento, primeiramente, é o jogo contra o Ceará. A gente tem um jogo antes do CRB, a gente não pode pensar neles antes de jogar contra o Ceará. Isso seria falta de respeito com o time do Ceará. Nossa cabeça tá no jogo de sábado. Aí sim, dependendo do resultado desse jogo, a gente vai ver as combinações vai projetar uma próxima partida. Mas, primeiramente, a gente pensa no Ceará, com todo respeito e estamos focados neles. Finalizou o goleiro colorado.

O Inter entra em campo no fim de semana, contra o Ceará, no Estádio Beira-Rio, pela 31ª rodada da Série B do Brasileirão.