Ao que tudo indica, Guto Ferreira pode ter dois importantes reforços para sábado diante do Criciúma, pela 31ª rodada da Série B. Em fase final de recuperação, Leandro Damião e Rodrigo Dourado são esperados no treino de reapresentação do grupo colorado, a partir das 16h no CT Parque Gigante. Caso não apresentem desconforto, ambos devem participar das atividades normalmente nesta tarde.