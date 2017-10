Mano Menezes ficou no Grêmio de 2005 até 2007, conquistando a Série B, duas vezes o Gauchão e sendo vice da Copa Libertadores Ricardo Duarte / Agência RBS

Após confirmar o acesso à Primeira Divisão, o Inter terá que em breve decidir se mantém o técnico Guto Ferreira para 2018 ou se inicia a próxima temporada com um outro treinador, tendo, nesta hipótese, que pagar uma multa rescisória. GaúchaZH fez um levantamento sobre como agiram os outros clubes que já caíram para a Série B.

Desde a era dos pontos corridos na Série A, times considerados grandes foram rebaixados dez vezes e todos eles retornaram no ano seguinte.

O Vasco, rebaixado em três oportunidades (2008, 2013 e 2015), foi a única equipe que decidiu trocar de treinador logo após voltar à Primeira Divisão. E fez isso nas três vezes. Nos outros sete acessos de grandes, todos os demais clubes decidiram manter o técnico para o ano seguinte.

Porém, apenas um treinador conseguiu reconduzir um grande à elite e ter vida longa neste clube. Trata-se de Mano Menezes, que atingiu este feito por dois clubes, Grêmio e Corinthians.

Em 2005, o técnico gaúcho venceu a Série B com o Grêmio e permaneceu no clube até dezembro de 2007, conquistando o bicampeonato gaúcho e sendo vice-campeão da Libertadores.

Já em 2008, após reconduzir o Corinthians à Série A, Mano Menezes ficou no clube até julho de 2010, quando recebeu um convite da CBF para comandar a Seleção Brasileira. Pelo clube paulista, o profissional conquistou o Paulistão e a Copa do Brasil.

Por outro lado, no acesso do Atlético-MG (em 2006), e nos dois acessos de Palmeiras (2003 e 2013) e Botafogo (2003 e 2015), o treinador em questão até ficou, mas acabou deixando o clube em meio à temporada seguinte. A grande maioria deles caiu ainda no primeiro semestre

Veja o histórico:

Clubes que trocaram de técnico após o acesso: Vasco (três vezes)

Dorival Júnior subiu o Vasco em 2009, mas não houve acerto para renovação de contrato Assessoria de imprensa / Divulgação / Vasco

Vasco 2009/2010: Dorival e Vasco não se acertaram após a conquista da Série B em 2009. Vagner Mancini foi o escolhido para iniciar a temporada 2010, mas caiu em março devido aos maus resultados.

Vasco 2014/2015: Após coqnuistar o acesso em 2014, o Vasco não quis renovar com Joel Santana e acabou optando por Doriva, que, no entanto, caiu em junho de 2015.

Vasco 2016/2017: Em 2017, a exemplo dos outros dois retornos o Vasco não renovou o contrato de Jorginho, que conduziu o time à Série A em 2016. O técnico escolhido foi Cristóvão Borges, que caiu em março.

Clubes que mantiveram o técnico após o acesso, e o trabalho foi bem sucedido: Grêmio e Corinthians, ambos com Mano Menezes

Após conquistar a Série B com o Corinthians em 2008, Mano venceu o Paulistão e a Copa do Brasil em 2009. Daniel Augusto Júnior / Divulgação / Agência Corinthians

Grêmio: 2005/2006: Após a épica Batalha dos Aflitos em 2005, Mano Menezes permaneceu no Grêmio até dezembro de 2007, sendo bicampeão gaúcho e vice-campeão da Libertadores 2007.

Corinthians 2008/2009: O mesmo Mano Menezes conduziu o Corinthians de volta à Série A em 2008 e ficou no clube até julho de 2010, quando foi convidado para treinar a Seleção Brasileira. Pelo clube paulista, conquistou o Paulistão e a Copa do Brasil em 2009.

Clubes que mantiveram o técnico, mas o trabalho não deu certo: Palmeiras (duas vezes) e Botafogo

Gilson Kleina venceu a Série B com o Palmeiras em 2013, mas durou pouco no ano seguinte. Charles Guerra / Agência RBS

Botafogo 2003/2004: Levir Culpi conduziu o Botafogo de volta a Série A em 2003 e ficou no clube em 2004. No entanto, caiu em abril.

Palmeiras 2003/2004: Jair Picerni foi campeão da Série B 2003 pelo Palmeiras e ficou no clube para a temporada 2004. No entanto, caiu em maio, após a eliminação na Copa do Brasil

Palmeiras: 2013/2014: Gilson Kleina foi o técnico do acesso em 2013 e ficou para o ano seguinte. No entanto, caiu em maio de 2014, após a queda na Copa do Brasil

Clubes que mantiveram o treinador, mas o profissional deixou o clube em meio à temporada por conta de uma outra proposta.

Após subir com o Botafogo em 2015, Ricardo Gomes deixou o clube em 2016 para treinar o São Paulo. Leandro Behs / Agência RBS

Atlético-MG 2006/2007: Levir Culpi subiu em 2006 com o Atlético e ficou para o ano seguinte, sendo inclusive campeão mineiro em 2007. Porém, em maio, o treinador aceitou proposta do futebol japonês e deixou o clube.

Botafogo 2015/2016: Após conquistar o acesso com o Botafogo em 2015, o técnico Ricardo Gomes permaneceu para a temporada 2016. Porém, em agosto, recebeu uma proposta do São Paulo e deixou o clube carioca.