O jogo entre Inter e Ceará, neste sábado (28), no Beira-Rio, será precedido por uma ação da AMATRA IV que visa conscientizar sobre os problemas decorrentes da exploração do trabalho de crianças e adolescentes. No estádio, antes de a bola rolar, será exibida uma faixa com mensagem contra esse tipo de prática. Crianças vestidas com camisetas da campanha também chamarão atenção para o tema, entrando em campo junto com os jogadores.

A ação da AMATRA IV não será a primeira do tipo neste ano. No último dia 17 de outubro, a entidade esteve no Bento Freitas para fazer a campanha no jogo entre Brasil-Pel e América-MG.