Lauro Alves / Agencia RBS

Quando Guto Ferreira assumiu o Inter a partir de junho, dos 28 gols sofridos pela equipe até aquele momento, nove deles (32,1%) ocorreram por cima, de bola aérea, inclusive os três marcados pelo Novo Hamburgo nas finais do Gauchão, no Beira-Rio, e o de Thiago Santos, do Palmeiras, quase ao final da partida, que eliminou os colorados da Copa do Brasil. Era parte do legado deixado por Antônio Carlos Zago.

Guto, aos poucos, foi estabilizando o time. Mas nove dos 21 gols sofridos com o novo treinador vieram pelo alto (42,8%). Ou seja: o problema se agravou, apesar dos resultados superiores na comparação com o ex-técnico.

É bem verdade que a exigência da Série B é maior do que a do Gauchão. Bem como o desespero dos adversários, que muitas vezes jogam o futuro do clube na tentativa do acesso à Série A, e que fazem de cruzamentos e lançamentos para a área adversária uma arma perigosa.

Além disso, a mutação do sistema defensivo do Inter ao longo do ano pode explicar em parte a liberdade de voo dos adversários no espaço aéreo colorado. Um exemplo disso é a primeira defesa do time na temporada. Em Veranópolis, no empate em 1 a 1 com os donos da casa, a estreia colorada em 2017, o sistema defensivo tinha Danilo Fernandes; Ceará, Eduardo, Ernando e Uendel. À frente deles, Rodrigo Dourado e Fernando Bob. Desses, apenas Danilo Fernandes, Uendel e Dourado seguem na equipe. Ernando se recupera de lesão, enquanto que os demais deixaram o clube.

Para complicar, o Inter teve 17 duplas de zaga diferentes na temporada. Começou com Eduardo a Ernando, passou Léo Ortiz e Paulão até chegar à atual dupla, com Danilo Silva e Victor Cuesta.

— Quando uma dupla de zaga atua junto por mais tempo, ela tem um posicionamento melhor, além de um tempo de bola superior. E isso só a sequência pode dar. Com tantas mudanças, me parece que a defesa aérea acaba ficando fragilizada — entende o ex-atacante Sandro Sotilli. — Qualquer mudança em uma função vital para o time como a de zagueiro acaba gerando alguma insegurança. Por vezes, até mesmo um grito ou uma chamada de jogada sofre prejuízos pela falta do conjunto. É só pegar o exemplo da zaga do Grêmio: quando Geromel ou Kannemann não atua, há prejuízo para a defesa.

Com Guto Ferreira, o Inter também variou o sistema de jogo até se fixar no 4-1-4-1, a partir da contratação de Leandro Damião. Devido à necessidade de ir ao ataque na Série B, muitas vezes a defesa acaba exposta.

— A bola aérea sempre tem uma origem. Quando sai de uma falta ou de um escanteio, a defesa precisa estar bem posicionada. Já se a jogada está em movimento e há o cruzamento para a área, além do bom posicionamento da zaga, ela precisa ser auxiliada pelos laterais e pelos jogadores da beirada. No caso do Inter, Pottker e Sasha. Se o cruzamento não é cortado ou dificultado, a vida do zagueiro á fica mais complicada. O sistema defensivo é um todo no combate á bola aérea — afirma Antônio Picoli, ex-zagueiro do Juventude e ex-técnico da dupla Ca-Ju.

Campeão da Copa do Brasil de 1992 com o Inter, o ex-lateral-esquerdo Daniel da Costa Franco entende que o elevado número de gols sofridos pelo alto se deve ao ano atípico para o clube. O elenco esteve em constante mudança no primeiro semestre e, quando Guto conseguiu enfim conseguiu afirmar uma zaga, Klaus fraturou o punho e ficou fora da temporada:

— A zaga do Inter mudou demais em 2017. Treinar junto nem sempre significa ter um entrosamento perfeito nos jogos. Nesse caso, o principal seria evitar o cruzamento. É claro que nem sempre se pode cortar um cruzamento. As mudanças ocorreram porque o Inter estava à procura da melhor formação. Quando a achou, com Klaus e Cuesta, teve azar: perdeu o Klaus. Mas a responsabilidade da bola aérea não pode ficar apenas na conta dos zagueiros: laterais, volantes e o goleiro também têm obrigações nessa bola aérea.

Diante do Ceará, n0 sábado, no Beira-Rio, a dupla de zaga uma vez mais será formada por Danilo Silva e Victor Cuesta.

Os gols de bola aérea sofridos pelo Inter na temporada

Total de gols sofridos na temporada: 49

Gols de bola aérea: 18, ou 36,7% dos gols sofridos pelo Inter em 2017

Era Zago

Gauchão

Rodolfo e Eduardo Henrique (contra) - 2x2 Passo Fundo

Dão - 3x1 Cruzeiro-RS

Júlio César - 0x1 Caxias

João Paulo e Assis - 2x2 Novo Hamburgo

Ernando (contra) - 1x1 Novo Hamburgo

Copa do Brasil

Tiago Adan - 4x1 Oeste

Thiago Santos - 2x1 Palmeiras

Era Guto