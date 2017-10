Victor Cuesta se envolveu em polêmica com atacante Élton, do Ceará, no jogo do primeiro turno. José Alberto Andrade / Agência RBS

A reportagem de GaúchaZH entrou em contato com a 16ª Delegacia de Polícia de Fortaleza, responsável por apurar a denúncia. Segundo as autoridades locais, Élton, após ter prestado depoimento em outra delegacia, foi chamado para dar sequência ao inquérito policial, mas não compareceu.

— O Elton, que é o autor (da representação), não compareceu aqui. O delegado ligou para o advogado do Ceará pedindo que apresentasse ele aqui para efetuar a assinatura do procedimento, mas também não fizeram. O procedimento está nas minhas mãos, mas não foi para canto nenhum. Morreu no próprio nascedouro — explica o inspetor Marcos Antônio, da 16ª DP de Fortaleza.

Segundo o inspetor, para o assunto ser levado adiante, com produção de provas, intimação de testemunhas e encaminhamento ao Poder Judiciário, Élton teria que comparecer à DP para assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), o que não ocorreu.

Apesar disso, de acordo com Marcos Antônio, o caso só será oficialmente arquivado em janeiro de 2018, quando será expirado o prazo de seis meses do episódio. Isso, claro, se Élton seguir sem comparecer à DP.

— Ele teria que assinar um TCO, mas ele não apareceu. O caso está em aberto, mas acredito que, se não veio até hoje, não virá mais — completou o inspetor.

O departamento jurídico do Ceará, por sua vez, alega que a decisão de comparecer à delegacia cabe ao atleta.

— O Élton tomou a frente da situação, já que (o fato) envolveu a sua pessoa física diretamente. Nós demos mais um apoio inicial naquele momento de primeira dificuldade. Contudo, creio que o inquérito encontre-se parado, já que nenhuma rede de televisão, pelo menos voluntariamente, forneceu a nós ou ao atleta as imagens da discussão ocorrida —declarou à GaúchaZH o gerente jurídico do Ceará, Gabriel Bedê.

A polêmica ocorreu no dia 11 de julho, durante a vitória do Inter por 2 a 0 sobre o Ceará, no Castelão, em Fortaleza. Na ocasião, Élton alegou em entrevista ter sido chamado de “macaco” por Victor Cuesta e prestou queixa no dia seguinte por suposta injúria racial em uma delegacia próxima ao estádio. O zagueiro argentino, por sua vez, em pronunciamento, negou ter proferido qualquer injúria contra o atleta.

— Jamais faria algo assim — disse o defensor, na ocasião.