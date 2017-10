Alex Maranhão é um dos goleadores do Criciúma na temporada CAIO MARCELO / ESPECIAL/DIARIO CATARINENSE

Um ano ruim. Assim pode se considerar a temporada 2017 do Criciúma. O time do sul de Santa Catarina foi mal no estadual, na Primeira Liga, na Copa do Brasil e na Série B do Brasileiro joga apenas para se manter na mesma divisão em 2018. Contra o Inter, neste sábado, no Heriberto Hülse, o Criciúma joga para voltar a vencer depois de perder duas seguidas na competição: 1x2 Paraná em Curitiba e 0x1 Vila Nova em casa.

Com 42 pontos, o tigre, pelas projeções atuais, teria que vencer todos os oito jogos que restam na Série B para conquistar o acesso. Assim faria mais 24 pontos e chegaria aos 66 necessários para subir.

Campanha na Série B

9.º com 42 pontos em 30 jogos.

11 vitórias, 9 empates e 10 derrotas. Gols: 32x34

Gols: Silvinho e Lucão (8), Diego Giaretta (4), Alex Maranhão (3), Douglas Moreira e Caio Rangel (2), Zé Roberto, Édson Borges e Diogo Mateus (1) e 2 contra.

No Heriberto Hülse

12.ª campanha com 24 pontos em 15 jogos.

7 vitórias, 3 empates e 5 derrotas.

-> perdeu para o Santa Cruz (1x2) na 1.ª rodada;

-> perdeu para o América-MG (1x3) na 3.ª rodada;

-> perdeu para o Brasil-PEL (1x2) na 19.ª rodada;

-> perdeu para o Juventude (1x2) na 24.ª rodada;

-> perdeu para o Vila Nova (0x1) na 30.ª rodada.

Números em 2017

55 jogos com 21 vitórias, 15 empates e 19 derrotas. Gols: 74x74

-> eliminado na fase classificatória do catarinense;

-> eliminado na primeira fase da Primeira Liga;

-> eliminado na terceira fase da Copa do Brasil pelo Fluminense;

-> atual 9.º na Série B do Brasileiro.

Principais artilheiros: Alex Maranhão (11) e Silvinho (9).

Em casa: 27 jogos com 13 vitórias, 7 empates e 7 derrotas.

Troca de Técnicos

O ano começou com o ex-jogador Deivid de Souza no comando do Criciúma. Anunciado ainda em dezembro do ano passado, ele ficou no cargo até a terceira rodada da Série B quando perdeu três partidas consecutivamente e foi demitido. Deivid fez 25 jogos com 10 vitórias, seis empates e nove derrotas. Saiu com 48% de aproveitamento.

O gaúcho Luís Carlos Winck foi contratado e assumiu no dia 30 de maio. Ficou no cargo por quatro meses, obtendo nove vitórias, sete empates e oito derrotas. Saiu após derrota em casa para o Juventude em setembro. Teve 47,2% de aproveitamento.

Caio Marcelo / Especial

O atual técnico, Beto Campos, assumiu no dia 20 de setembro. Em um mês, foram seis partidas com duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Tem aproveitamento de 44,4%.

Beto Campos chegou a ser anunciado pelo Novo Hamburgo para o Gauchão 2018 antes de ir para Criciúma CAIO MARCELO / ESPECIAL/DIARIO CATARINENSE

Terceiro jogo contra o Inter no ano

O Criciúma ainda não venceu o Inter em 2017. Perdeu em casa pela Primeira Liga e empatou no Beira-Rio pela Série B. Confira as fichas técnicas dos dois jogos entre os dois times na temporada.

Competição: Primeira Liga - 3.ª rodada da primeira fase

Data: 23/02/2017

Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma/SC.

Árbitro: Felipe Gomes da Silva (PR).

Gols: Flávio para o Criciúma. C. Winck, Andrigo e Diego para o Inter.

Renda e público: R$ 25.400,00 para 1.707 pagantes.

Time de garotos do Inter venceu o Criciúma no Heriberto Hülse em fevereiro pela Primeira Liga Ricardo Duarte,Inter / Divulgação

Criciúma (1): Eduardo, D. Mateus, Nino, Ianson e Chico; Lucas (Eduardo), L. Bessa, C. Eduardo e Matheus (Alan); Flávio (Gabriel) e Kalil. Técnico: Deivid.

Inter (3): M. Lomba, C. Winck, Eduardo, Néris e Iago; E. Henrique (Juan), Valdemir, Andrigo (J. Pedro) e Mossoró; Diego e André (Ariel Marques). Técnico: Antônio Carlos Zago.

Competição: Série B - 12.ª rodada do primeiro turno

Data: 08/07/2017

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre/RS.

Árbitro: Dyorgines de Andrade (ES).

Gols: Klaus para o Inter e Lucão para o Criciúma.

Renda e público: R$ 525.574,00 para 21.851 pagantes.

No primeiro turno da Série B, deu empate em 1 a 1 no Beira-Rio Carlos Macedo / Agencia RBS

Inter (1): D. Fernandes, C. Winck (Juan), Klaus, V. Cuesta e Uendel; R. Dourado, Edenílson, F. Gutiérrez (Brenner) e D'Alessandro; N. López (Diego) e W. Potker. Técnico: Guto Ferreira.