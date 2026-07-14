Zagueiro pretendido pelo Grêmio foi peça importante para evitar rebaixamento de clube na La Liga

Defensor pertence aos italianos da Fiorentina. Fiorentina / Divulgação

O Grêmio tem interesse na contratação do zagueiro argentino Matías Moreno, que atuou na última temporada europeia emprestado ao Levante, da Espanha. Diante do interesse tricolor, a reportagem de GZH buscou informações sobre o defensor de 22 anos.

Após receber poucas oportunidades na Fiorentina, Matías Moreno foi emprestado ao Levante para disputar a La Liga, a primeira divisão do futebol espanhol. No clube de Valência, o zagueiro se destacou e foi titular na campanha que garantiu a permanência da equipe na elite espanhola.

— Foi um fichajazo. Na minha opinião, a contratação dele foi uma das chaves para a permanência do Levante na La Liga — afirmou o jornalista esportivo de Valência, Vicente Andrés, em contato com a reportagem de GZH.

O Levante encerrou a temporada 2025/26 escapando do rebaixamento apenas nos critérios de desempate. A equipe somou os mesmos 42 pontos do Mallorca, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, mas levou vantagem nos critérios de desempate.

Revelado pelo Belgrano, Matías Moreno deixou o clube argentino em 2024 para atuar no futebol italiano. A Fiorentina desembolsou 5 milhões de euros para contratar o zagueiro, que também deixou boa impressão durante sua passagem pelo clube formador.

— É um grande jogador e uma excelente pessoa. Tem ótimo controle de bola e muita velocidade — destacou o jornalista argentino Juan Pablo Stella, que acompanhou o início da carreira do defensor no Belgrano.