Grêmio

Elogiado 
Notícia

Zagueiro pretendido pelo Grêmio foi peça importante para evitar rebaixamento de clube na La Liga

Matías Moreno teve desempenho elogiado durante passagem pelo Levante, na temporada 25/26

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