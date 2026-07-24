Weverton reclama da altitude após derrota do Grêmio para o Bolívar: "Competição desleal"

Apesar de levar três gols, goleiro foi destaque por impedir que placar fosse mais largo. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Na altitude de 3,6 metros de La Paz, o Grêmio perdeu para o Bolívar por 3 a 2 e saiu em desvantagem na decisão dos playoffs das oitavas de final da Sul-Americana. Cauteruccio, Robson e Asprilla marcaram para os bolivianos, enquanto Villasanti e Tetê descontaram.

A delegação gremista fez todo o possível para driblar os efeitos da altitude. Ainda assim, atletas desacostumados sentiram profundamente a falta de oxigênio. Weverton, que salvou o Grêmio de sofrer ainda mais gols, descreveu as situação do jogo como "desleal".

— A vantagem que a gente espera que o adversário tenha é a maioria da torcida, é saber como se joga no seu campo. Essa é a vantagem que uma equipe deveria ter em relação ao visitante. O que se vê aqui em cima é uma competição totalmente desleal — desabafou.

O goleiro revelou que sentiu tontura e falta de ar. Weverton relatou que acha errado times de outros países serem submetidos ao jogo na altitude:

— Por mais que você queira jogar, por mais que você queira fazer força, falta oxigênio, dá tontura. Você vai correr atrás de uma bola e vai demorar para recuperar. E acho que isso não é certo, sendo bem honesto, porque o Bolívar vai jogar no Brasil e não vai sentir absolutamente nada, vai jogar um jogo normal e vai competir como deveria ser para qualquer um — disse.

Falta a vitória

Weverton avalia que a equipe jogou melhor do que na última sexta (17), contra o Mirassol, e que o Grêmio teve chance de vencer a partida:

— O que falta é o que todo mundo quer no futebol: a vitória. E hoje, sendo bem honesto, a gente produziu o suficiente para até vencer o jogo. Tivemos boas chances, assim como o Bolívar. Foi um jogo totalmente aberto e acho que nós competimos muito melhor do que competimos no último jogo (contra o Mirassol, pelo Brasileirão). Isso é um fato, mesmo com a dificuldade da altitude.

O goleiro falou sobre a necessidade de vencer contra o Fluminense, no domingo (26), e convocou a torcida para a Arena. O Grêmio está na 16ª colocação, um ponto acima da zona de rebaixamento, e pode entrar no Z-4 na próxima rodada.

O jogo de volta dos playoffs da Sul-Americana acontece na próxima quinta-feira (30), às 19h, na Arena. O Grêmio vai precisar de uma vitória por dois gols de diferença para avançar diretamente às oitavas. Vitória por um gol de diferença leva o confronto para os pênaltis.