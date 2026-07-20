Weverton jogou na altitude de La Paz em 2025; veja como foi o desempenho contra o Bolívar

Weverton em ação pelo Palmeiras contra o Bolívar. CESAR GRECO / Palmeiras

A última vez que o Grêmio jogou no Estádio Hernando Siles, nos 3.600 metros de altitude de La Paz, foi em 2024. Porém, há um jogador do atual elenco que esteve lá no ano passado e voltou com um bom resultado.

Weverton atuou na capital boliviana em 2025, quando ainda defendia o Palmeiras. O adversário foi o Bolívar, que será o rival do Grêmio no playoff da Sul-Americana deste ano. O jogo de ida ocorre nesta quinta-feira (23), às 19h, no Estádio Hernando Siles.

No mesmo palco, mas pela fase de grupos da Libertadores, o goleiro teve papel importante na vitória do Palmeiras por 3 a 2. Weverton fez quatro boas defesas e não teve culpa nos dois gols sofridos.

Foram dois cruzamentos para Fábio Gomes marcar de cabeça para os bolivianos. Os erros foram dos defensores, enquanto o goleiro não teve condições de fazer nada. No fim, o clube paulista venceu com gols de Flaco López, Estêvão e Maurício.

A última aparição do Grêmio na altitude de La Paz foi em 2024 contra o The Strongest, pela primeira partida da fase de grupos da Libertadores.

Os bolivianos venceram por 2 a 0, e o resultado foi importante para eles terminarem em primeiro, enquanto o Tricolor foi o segundo do grupo.