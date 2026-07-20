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Weverton jogou na altitude de La Paz em 2025; veja como foi o desempenho contra o Bolívar

Em partida do Palmeiras, goleiro fez boas defesas e não teve culpa nos gols sofridos

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