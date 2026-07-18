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Suspensão
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Volante do Grêmio recebe terceiro amarelo e será desfalque contra o Fluminense

Léo Pérez foi advertido contra o Mirassol e está fora do próximo jogo

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Lucas Katsurayama

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