Volante do Grêmio recebe terceiro amarelo e será desfalque contra o Fluminense

Léo Pérez soma 16 partidas pelo Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O Grêmio volta a campo na quinta-feira (23), quando enfrentará o Bolívar, em La Paz, pela Sul-Americana. Um outro problema, porém, já aparece para mais adiante: Léo Pérez recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Mirassol e desfalca o Tricolor no próximo compromisso da competição.

No domingo (26), o time de Luís Castro recebe, na Arena, o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. O argentino, que virou reserva com o retorno de Villasanti, não será opção no banco.

Além dos titulares Villasanti e Nardoni, as alternativas para a função contra os cariocas são Dodi, Noriega e Tiaguinho. Riquelme, que costuma atuar mais à frente, também já jogou na primeira linha de meio de campo.

Léo Pérez chegou ao Grêmio no início da temporada. Desde então, soma 16 partidas e nenhuma participação direta em gol.