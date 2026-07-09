Vitória faz proposta por zagueiro do Grêmio

Wagner Leonardo é opção para o sistema defensivo do Grêmio. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Depois de Viery, o Grêmio recebeu outra proposta para vender um de seus zagueiros. O Vitória tenta novamente a contratação de Wagner Leonardo. A direção avalia a oferta e deve responder em breve ao clube baiano.

Comprado em fevereiro de 2025 por US$ 4,5 milhões (cerca de R$ 26 milhões), o defensor fez 60 jogos pelo Tricolor. No momento, briga pela titularidade com Luis Eduardo e Kannemann. A vantagem, no entanto, é para o jovem vindo das categorias de base.

Apesar de chegar ao clube com status de titular, Leonardo perdeu espaço durante o ano passado. Ele voltou a ter oportunidades no time principal em 2026, mas perdeu o lugar para Viery.

O Grêmio adquiriu 80% dos direitos econômicos do zagueiro. O Vitória manteve 20%. Além da oportunidade de mercado, a transferência também pode encerrar uma disputa em aberto na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), órgão vinculado à CBF.

O clube baiano cobra o pagamento atrasado de cerca de R$ 13 milhões. Em março deste ano, uma tentativa do Vitória foi rejeitada.

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