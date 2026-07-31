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Vice de futebol do Grêmio justifica permanência de Luís Castro: "Trabalho é sério"

Grêmio foi eliminado da Sul-Americana, nos playoffs, pelo Bolívar

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