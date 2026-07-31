Vice de futebol do Grêmio justifica permanência de Luís Castro: "Trabalho é sério"

Rafael Lima, vice-presidente de futeebol do Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O Grêmio perdeu para o Bolívar por 1 a 0, na Arena, nesta quinta (30), e está eliminado da Sul-Americana. Na semana passada, no jogo de ida, o Tricolor perdeu por 3 a 2 em La Paz. Mais preocupante do que o resultado negativo foi o desempenho da equipe de Luís Castro, que jogou menos do que o esperado para um time que lutava contra uma eliminação.

Com a queda, a pressão sobre o técnico português aumentou. Ainda assim, a diretoria decidiu manter Castro no cargo. O vice-presidente de futebol, Rafael Lima, justificou a permanência do treinador pelo trabalho visto no dia a dia do clube, ainda que não gere resultados no campo.

— E essa é a justificativa no momento. Eu não tenho como dizer que eu vou trocar o treinador, sendo que o trabalho no dia a dia é sério, os jogadores estão comprometidos e o resultado, uma hora, vai acontecer. Hoje a gente teve possibilidade de ganhar o jogo e não ganhou. Domingo, contra o Fluminense, a gente teve possibilidade de ganhar o jogo e não ganhou. Então agora é ter paciência para esperar o resultado — declarou.

O dirigente admitiu que o Grêmio tinha a obrigação de garantir a classificação sobre o Bolívar, pelas limitações do adversário. Essa foi apenas a segunda vitória em 23 partidas dos bolivianos em solo brasileiro.

Agora, além do Brasileirão, o Grêmio disputa a Copa do Brasil. E o próximo compromisso é o jogo de ida das oitavas de final, contra o Mirassol, no domingo (2).