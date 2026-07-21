Venda de meia do Grêmio para europeus segue travada; entenda o motivo

Gabriel Mec tem situação indefinida no mercado. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A negociação entre Gabriel Mec e o Shakhtar travou de vez. Depois do Grêmio aceitar a proposta de 12 milhões de euros (quase R$ 70 milhões pela cotação atual) para vender o atleta, bastava um aceite do jogador para o negócio ir para a frente.

O problema é que no momento da definição entre Mec, seu empresário e o Shakhtar, as conversas travaram.

Segundo fontes ouvidas por Zero Hora, salários, comissões e luvas estão acertadas entre as partes. O problema é que, após ter esse encaminhamento, foi feito o pedido de uma bonificação de um milhão de euros, cerca de R$ 6 milhões, por participações em jogos.

O pedido irritou os interessados em levar o meia de 18 anos e deixou a situação em aberto. Sem novas conversas nos últimos dias, o Shakhtar inclusive passou a avaliar outras alternativas no mercado brasileiro.

Caso aceite a oferta, Mec receberá cerca de 800 mil euros por temporada. O Grêmio monitora a situação, mas não tem influência no desfecho.

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