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Venda de meia do Grêmio para europeus segue travada; entenda o motivo

Gabriel Mec ainda não aceitou oferta do Shakhtar, da Ucrânia

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Marco Souza

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