Veja análise do pênalti marcado contra o Grêmio no jogo com o Fluminense

No jogo do Grêmio contra o Fluminense, na Arena, na noite deste domingo (26), o Tricolor gaúcho saiu em desvantagem após um pênalti marcado.
Aos 16 minutos do segundo tempo, o zagueiro Walter Kannemann tocou com a mão na bola dentro da área. A árbitra Edina Alves Batista foi ao VAR e assinalou a penalidade máxima, que Hulk cobrou e converteu.
Diori Vasconcelos, comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, indica que o pênalti foi bem marcado:
— Kannemann deu um tapa com o braço esquerdo na bola que eu não estou conseguindo entender qual foi a lógica. Pênalti claríssimo. O que o Kannemann fez? Ele comete um pênalti que não tem como justificar. É constrangedor o lance — avaliou.
Veja a análise de Diori Vasconcelos
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