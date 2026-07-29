Vantagem no confronto e vitória no campeonato nacional: como chega o Bolívar para o jogo contra o Grêmio

Asprilla deve ser titular na Arena nesta quinta. Foto por AIZAR RALDES / AFP

Em busca da vaga nas oitavas de final da Sul-Americana, O Grêmio volta a enfrentar o Bolívar nesta quinta-feira (30), pelo jogo de volta dos playoffs da Sul-Americana. O time boliviano tem a vantagem no confronto após vencer o Tricolor, na altitude de La Paz, por por 3 a 2.

A equipe já está em Porto Alegre, e com todo o elenco à disposição do técnico Alejandro Restrepo. Os bolivianos vêm de vitória no campeonato nacional. No último sábado (25), venceram o Real Potosí por 2 a 1, em casa, e pularam para a terceira colocação na tabela. O Bolívar considera a Sul-Americana como uma salvação para a temporada.

Para isso, no entanto, terão que quebrar um tabu. Os bolivianos não venceram nenhuma vez longe da Bolívia ao longo da temporada.

São apenas três confrontos, todos pela Libertadores, com um empate e duas derrotas. O desempenho fora de casa, inclusive, definiu a eliminação na competição.

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