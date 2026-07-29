Grêmio

Olho no rival
Notícia

Vantagem no confronto e vitória no campeonato nacional: como chega o Bolívar para o jogo contra o Grêmio

Bolivianos têm a vantagem de ter vencido por 3 a 2 em La Paz

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João Praetzel

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