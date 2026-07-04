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Vaiado pela torcida, Grêmio perde para a Chapecoense em amistoso no Mato Grosso

Tricolor voltou a jogar mal e acabou derrotado por 2 a 1 pelo lanterna do Brasileirão

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Antonio Oliveira

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