Vaiado pela torcida, Grêmio perde para a Chapecoense em amistoso no Mato Grosso

O clima era de festa, com direito a "camarotes" dentro do campo e um estádio tomado por tricolores da região Centro-Oeste. Porém, quem comemorou mesmo foi a Chapecoense. Em amistoso disputado em Sinop, no Mato Grosso, o Grêmio acabou derrotado por 2 a 1 pelo lanterna do Brasileirão na noite deste sábado (4).

O gramado não estava nas melhores condições, assim como o futebol apresentado pelo Tricolor. No primeiro tempo, o time foi amplamente dominado e sofreu dois gols, marcados por Bolasie e Everton. Na segunda etapa, com muitas alterações, a equipe de Luís Castro descontou com um gol de falta de Pavon.

Este foi o segundo amistoso do Grêmio na intertemporada. Na última semana, a equipe venceu o Cascavel por 2 a 1, em Cascavel. O próximo compromisso será no dia 12 de julho, contra o Cruzeiro, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

O começo de partida já indicou que o futebol mais vistoso não estaria presente em Sinop por parte das duas equipes. A primeira chance foi do Grêmio, aos 10 minutos, quando Pavon arrancou pelo lado direito e cruzou para Carlos Vinícius, na área. Antes da bola chegar no camisa 9, o goleiro Anderson espalmou.

No minuto seguinte, Gabriel Mec também tentou. Ele superou a marcação no corpo e entrou na área, mas foi travado pela defesa na hora da finalização.

Com dificuldades para chegar ao ataque, principalmente pela pouca participação dos volantes, o Grêmio foi surpreendido pela Chapecoense aos 20 minutos.

Nardoni perdeu a bola em dividida no meio de campo, e Bolasie aproveitou a sobra. O atacante disparou em velocidade, viu Luis Eduardo furar a dividida com ele e chutou rasteiro na saída de Gabriel Grando: 1 a 0.

O Tricolor sentiu tanto o gol, que não demorou para sair o segundo. Dois minutos depois, a Chapecoense ganhou uma falta no lado esquerdo, quase na linha de fundo. Giovanni Augusto cruzou, o lateral Everton venceu a marcação de Luis Eduardo e, meio sem querer, cabeceou no gol, encobrindo Gabriel Grando: 2 a 0.

Com vaias para todo o time, com mais ênfase para Willian, o Grêmio não chances de marcar, a não ser em chutes de longe. Em um deles, Pavon fez Anderson espalmar para escanteio.

Segundo tempo

Luís Castro fez oito alterações no intervalo. Entraram Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Kannemann, Caio Paulista, Dodi, Noriega, Monsalve e Riquelme. Permaneceram em campo apenas Gabriel Grando, Pavon e Enamorado. A Chapecoense, por sua vez, fez nove alterações.

Com apenas quatro minutos do segundo tempo, um novo problema. Wagner Leonardo sofreu um choque na mandíbula e teve de ser substituído. Wallace, apresentado oficialmente na sexta-feira (3), entrou .

A nova formação mostrou uma leve melhora do Grêmio, que descontou aos 10 minutos. Em falta próxima da área, Pavon chutou forte, no canto do goleiro, e descontou: 2 a 1.

Mais vontade, pouco futebol

Mesmo com dificuldades, o Grêmio da etapa final mostrou mais vontade de buscar o resultado. A entrada de Monsalve deu uma maior dinâmica ao meio de campo. Aos 26 minutos, o colombiano acionou Marcos Rocha na área. O lateral escorou para Riquelme, que demorou para finalizar e foi desarmado.

Sem uma referência dentro da área, o Tricolor viu dificuldades na conclusão das jogadas. Mesmo assim, aos 37 minutos, Tetê recebeu passe pelo lado direito, dominou para o meio e bateu colocado. A bola passou perto do gol e foi para fora. Quatro minutos depois, ele tentou novamente com a perna esquerda, mas não acertou o gol.

Retorno de volante

Se o resultado não veio, o torcedor pôde, pelo menos, ver o retorno de Villasanti, que entrou aos 32 minutos. O paraguaio não disputava uma partida há 321 dias.

Apesar da festa do torcedor mato-grossense, o Grêmio deixa Sinop com muitas críticas e alertas. Luís Castro prometeu que o time irá render mais no segundo semestre e terá um longo caminho para cumprir a promessa.

Amistoso - 4/7/2026

Grêmio (1)

Gabriel Grando; Pavon (Tetê, 17'/2°T), Gustavo Martins (Wagner Leonardo, INT (Wallace, 4'/2°T), Luis Eduardo (Kannemann, INT) e Pedro Gabriel (Caio Paulista, INT); Nardoni (Dodi, INT), Leonel Pérez (Noriega, INT), Enamorado (Villasanti, 32'/2°T), Gabriel Mec (Monsalve, INT) e Willian (Marcos Rocha, INT); Carlos Vinícius (Riquelme, INT). Técnico: Luís Castro

Chapecoense (2)

Anderson (Rafael, INT); Everton, Rafael Thyere (Luciano, INT), Kauan Faria e Bruno Pacheco (Mancha, INT); Bruno Matias (Balieiro, INT), David (João Vitor, INT) e Giovanni Augusto (Rubens, INT); Ênio (Kevin Ramírez, INT (David, 38'/2°T)), Bolasie (Italo, INT) e Marcinho (Neto Pessoa, INT). Técnico: Rafael Lacerda.

GOLS: Bolasie, aos 20, e Everton (C), aos 23 minutos do primeiro tempo; Pavon, aos, 10 minutos do segundo tempo.

LOCAL: Estádio Gigante do Norte, em Sinop (MT).

ARBITRAGEM: Eleniel Benedito, auxiliado por Rafael Peiter, Guilherme Sávio e Jaqueline Teixeira.

Próximo jogo

Domingo (12/7) — 17h

Grêmio x Cruzeiro

Estádio Mané Garrincha, em Brasília — amistoso