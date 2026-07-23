Tubos de oxigênio e chegada horas antes do jogo: a operação do Grêmio para encarar a altitude de La Paz

Tricolor sairá do aeroporto de El Alto direto para o Estádio Hernando Siles. Filipe Duarte / Agência RBS

O Grêmio desenhou uma operação para minimizar os efeitos dos 3,6 mil metros de altitude de La Paz. Além de levar tubos de oxigênio para os atletas utilizarem no gramado, o Tricolor fará a delegação chegar direto da cidade de Santa Cruz de la Sierra, onde passou a noite a nível do mar, para o Estádio Hernando Siles aproximadamente 2h30min antes do jogo contra o Bolívar, que abre os playoffs da Copa Sul-Americana.

A missão foi dividida em partes e começou logo cedo, pela manhã, quando um pequeno grupo de profissionais do clube subiu ao aeroporto de El Alto. Eles representarão o Tricolor em uma reunião da Conmebol, prevista para ocorrer no palco da partida. Neste encontro, serão definidos detalhes do confronto, como os uniformes que serão utilizados pelas equipes.

O estafe, formado pelos roupeiros e nutricionista, também chegará antes a La Paz. Eles organizarão o vestiário para que os atletas possam chegar e apenas ir ao campo.

Por fim, a comissão técnica e os 24 jogadores deixarão a concentração às 15h (horário de Brasília). Junto deles, estarão dois médicos: Felipe do Canto e Ivan Zanella, cardiologista que trabalha nas categorias de base. Também estará o técnico de enfermagem Adriano Welter, responsável pelo manuseio dos tubos de oxigênio.

Após cumprirem o plano de voo de Santa Cruz de la Sierra para El Alto, que tem duração de uma hora, rumam de ônibus direto para o estádio, sem passagem por nenhum hotel de La Paz, tendo chegada prevista para 16h30min. O duelo está marcado para iniciar às 19h e o retorno ao Brasil se dará imediatamente após o apito final.

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Com um histórico negativo na capital boliviana, de apenas uma vitória (sobre o mesmo Bolívar, em 1983) e duas derrotas (para o The Strongest em 2024 e Bolívar em 2003), o Grêmio lutará para voltar a Porto Alegre com um placar que possa ser revertido na Arena.

Uma provável escalação gremista tem: Weverton; Pavon, Luis Eduardo, Wagner Leonardo e Pedro Gabriel; Pérez, Dodi e Villasanti, Tetê, Enamorado (Gabriel Mec) e Braithwaite.