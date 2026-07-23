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Tubos de oxigênio e chegada horas antes do jogo: a operação do Grêmio para encarar a altitude de La Paz

Primeiro duelo com o Bolívar, pelos playoffs da Copa Sul-Americana, será disputado às 19h desta quinta-feira

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Filipe Duarte

De La Paz

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