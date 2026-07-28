Tripé de meio-campistas reaparece no Grêmio e sustenta nova aposta de Luís Castro

Luís Castro explicou estratégia para os últimos jogos no time. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Uma aposta de Luís Castro voltou a ganhar força no Grêmio. Depois de encontrar o equilíbrio na reta final do Gauchão com um trio de meio-campistas, a estratégia é novamente a arma para combater a má fase do time. O tripé de três marcadores sustentou o setor contra o Fluminense. Uma repetição da ideia utilizada na altitude de La Paz e que ganha força para seguir como estrutura tática para a equipe. E que agora ganha mais um sotaque na briga.

O colunista de GZH Eduardo Gabardo, divulgou na manhã de segunda-feira (27) a contratação do croata Filip Krovinovic. O europeu era o meia desejado pela direção. Com a rescisão acertada junto ao Hajduk Split, o jogador assinou contrato até dezembro de 2028. Gabardo informou que o salário do jogador será de cerca de R$ 400 mil por mês.

A expectativa é de que o jogue esteja em Porto Alegre a partir da próxima quinta-feira (30). O meia estava em pré-temporada junto aos ex-companheiros, mas não participou dos amistosos ou das primeiras partidas da equipe no ano.

Dentro das possibilidades de meio-campistas atualmente no grupo, a comissão técnica montou composições diferentes. Contra o Bolívar, Leonel Pérez foi o marcador mais próximo dos zagueiros. A missão era alinhar junto aos zagueiros para proteger a defesa das bolas aéreas. Dodi e Villasanti tinham mais liberdade para chegarem ao campo de ataque.

A ideia do último domingo tinha uma o cuidado com as movimentações na entrada da área como alerta. Noriega tinha a responsabilidade de cuidar Lucho Acosta no setor. Villasanti e Nardoni eram os meio-campistas com liberdade para atacar. Mesmo que os jogadores utilizados sejam volantes de origem, Luís Castro defendeu a versatilidade do trio.

— Rotulamos muito o que são os jogadores, os três volantes. O mais importante é a função de cada um deles em campo. Jogo com três volantes, mas o Villasanti tem grande capacidade ofensiva. O Nardoni chega a frente e um volante que fica mais, que é o Noriega. Me interessa mais é a função — afirmou.

Dois jovens da base também devem ser observados. Tiaguinho perdeu parte do período de intertemporada por conta de problemas com enxaquecas. O meia está integrado aos trabalhos, mas ainda não apareceu na lista de relacionados. Outro jogador formado no clube também aguarda por oportunidade no setor. O rendimento de Jefinho nos treinos é elogiado. E pelas características técnicas, o meio-campista se encaixa bem na ideia de ser utilizado em um tripé no meio.

Uma versão mais ofensiva, com Gabriel Mec ou Willian, também é avaliada pela comissão técnica. Uma possibilidade necessária para partidas que exijam maior poder ofensivo da equipe. Como deve acontecer nesta quinta-feira (30), na Arena, na decisão contra o Bolívar.

Para avançar às oitavas de final da Copa Sul-Americana, será preciso vencer os bolivianos por dois gols de diferença no tempo normal. Em caso de vitória por apenas um gol, a decisão será nos pênaltis. Empate ou derrota e a equipe de La Paz avança.