Três motivos para a derrota do Grêmio contra o Mirassol no Brasileirão

Tricolor teve poucas chances de gols na partida. Rapha Marques / GRÊMIO FBPA

O Grêmio voltou a campo pelo Brasileirão, na sexta-feira (17), com derrota. O Tricolor perdeu para o Mirassol por 2 a 1, no Maião, pela 19ª rodada. O resultado mantém o time na 16ª posição, com 21 pontos, um acima do Vasco, que abre a zona de rebaixamento.

E o Grêmio não jogou para vencer. O time de Luís Castro foi dominado pelos mandantes, teve uma defesa frágil e não conseguiu furar o bloqueio do Mirassol. Abaixo, Zero Hora elenca três motivos para a derrota gremista.

Defesa

Os problemas começaram já na escalação. Luís Castro decidiu manter Kannemann e Caio Paulista no time, repetindo a linha de defesa que venceu o amistoso contra o Cruzeiro. Mas, dessa vez, não deu certo. O lado esquerdo do Grêmio ficou exposto e foi um convite ao ataque do Mirassol, que criou muitas chances por ali.

Mais uma vez, a escalação de Caio Paulista no lugar de Pedro Gabriel, jovem criado na base que vinha se destacando antes da parada para a Copa, gerou dúvidas. Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico disse que a decisão tinha o objetivo de dar continuidade a "sinais interessantes" do amistoso contra o Cruzeiro:

— Os sinais no último período de intertemporada tinham sido interessantes, tão interessantes que decidimos continuar do mesmo jeito. Quisemos dar confiança à equipe, dando continuidade e esperando que ela continuasse com o desempenho de evolução. Não foi o que aconteceu, demos passo atrás.

Pedro Gabriel entrou no segundo tempo e jogou por 45 minutos. Foi o defensor com melhor nota na Cotação ZH.

Falhas técnicas

Não só Kannemann e Caio Paulista, mas todo o time gremista teve erros técnicos que comprometeram o time. O segundo gol do Mirassol foi originado por uma tentativa de passe de calcanhar de Pavon. Villasanti, recém recuperado de lesão, ainda precisa reencontrar o ritmo. Os atacantes que iam para o embate individual paravam nos defensores.

Atitude

O Grêmio não jogou como um time que está próximo de entrar na zona de rebaixamento e precisa pontuar. A atitude em campo era morna, sem vigor. Isso desde o início da partida. Mas, depois que o Mirassol assegurou o resultado, a impressão é de que os gremistas aceitaram a derrota. À exceção de alguns momentos pontuais depois de Carlos Vinícius descontar, em um contra-ataque de rara felicidade.