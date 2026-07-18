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Três motivos para a derrota do Grêmio contra o Mirassol no Brasileirão

Tricolor perdeu por 2 a 1 e segue próximo do Z-4 do Brasileirão

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