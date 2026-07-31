Torcida do Grêmio xinga Luís Castro e pede volta de Renato Portaluppi após eliminação para o Bolívar

Torcedores pediram a saída de Luís Castro nas arquibancadas. Duda Fortes / Grupo RBS

Os minutos finais da partida entre Grêmio e Bolívar, pela volta dos playoffs da Sul-Americana, foram de muita cobrança ao grupo de jogadores, mas principalmente ao técnico Luís Castro.

Em diferentes momentos da partida disputada nesta quinta-feira (30), o português foi alvo de duras críticas e cânticos pedindo a sua saída. No fim do jogo, o tom foi diferente.

Torcedores começaram a cantar "Renato" em sequência, uma referência ao ídolo gremista Renato Portaluppi, que está sem clube desde junho, quando foi demitido do Vasco. Foi a primeira vez na temporada em que a torcida, em sua maioria no estádio, pediu a volta do técnico desta forma.

Luís Castro vive momento conturbado no Grêmio. O Grêmio está na zona de rebaixamento do Brasileirão e ainda terá as oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Mirassol.

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