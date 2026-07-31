Grêmio

Revolta na Arena
Notícia

Torcida do Grêmio xinga Luís Castro e pede volta de Renato Portaluppi após eliminação para o Bolívar

Derrota para o time boliviano na Arena culminou na queda do Tricolor na competição

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS