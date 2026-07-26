Titular contra o Fluminense, Marlon volta aos gramados antes de previsão inicial do Grêmio

Marlon está recuperada de grave lesão. Renan Mattos / Agencia RBS

O lateral-esquerdo Marlon está de volta ao futebol. O jogador do Grêmio foi escalado como titular na partida contra o Fluminense, neste domingo (26). Sua utilização antecipa em cerca de um mês a projeção inicial sobre o retorno do jogador.

Marlon fraturou a perna direita na partida contra o Vitória, na Arena, em 19 de março. A expectativa inicial era de que pudesse voltar a ser utilizado pelo técnico Luís Castro em cinco meses.

O jogador antecipou a volta em cerca de um mês. Foram 128 dias fora de ação. Durante o período de recuperação, a estimativa para o seu retorno variou.