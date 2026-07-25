Thiago Silva e outros titulares nomes voltam, e Fluminense chega encorpado para enfrentar o Grêmio pelo Brasileirão

Thiago Silva inicia a sua terceira passagem pelo Fluminense. Marcelo Gonçalves / Fluminense/Divulgação

O Fluminense enfrentará o Grêmio de tanque cheio e reforçado. O clube carioca contará com dois retornos ao time titular e com a volta de um ídolo no jogo deste domingo (26), na Arena.

A partida das 18h30min marcará o inicio oficial da terceira passagem de Thiago Silva pelo clube. O zagueiro volta a vestir a camisa do Fluminense após seis meses no Porto.

O defensor disputou alguns minutos do amistoso contra o Bahia. No entanto, ele ficou de fora do empate com o Bragantino porque a janela de transferências para jogadores oriundos de clubes do exterior ainda estava fechada. Ele formará dupla de zaga ao lado de Freytes, que entra no lugar do lesionado Milán.

O primeiro gol de Thiago Silva em sua passagem de número 2 pelo Fluminense foi diante do Grêmio, pela Libertadores, em 2024. O confronto foi para os pênaltis e a equipe carioca avançou às semifinais.

Fluminense com reforços

Canobbio e Guilherme Arana retornam ao time titular. O uruguaio ganhou alguns dias de férias após a Copa do Mundo. Na volta, participou de alguns minutos no empate em 1 a 1 com o Bragantino. Depois de uma semana inteira de treinos, ele retoma o seu lugar no time.

Na defesa, Guilherme Arana está recuperado de problemas físicos. Ele é o favorito na disputa com o ex-colorado Renê na briga pela titularidade da lateral esquerda.

Na frente, Hulk seguirá no time, já que John Kennedy está suspenso.

O técnico Luis Zubeldia deve levar a campo o seguinte time: Fábio, Guga, Thiago Silva, Freytes e Arana (Renê); Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Canobbio, Savarino e Hulk.

O Fluminense está descansado. Diferentemente do Grêmio, que foi derrotado pelo Bolívar, a equipe carioca não entrou em campo no meio da semana. O time não joga desde 17 de julho e chega a Porto Alegre com o fôlego em dia.

O clube carioca está na quarta colocação no Campeonato Brasileiro, com 32 pontos.

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