Técnico do Grêmio defende evolução, mas empate frustra torcida em retorno à Arena 

O Grêmio ainda procura respostas. A terceira derrota consecutiva pós-Copa foi evitada na Arena, com o empate em 1 a 1 com o Fluminense, pelo Brasileirão.

A atuação não chegou a entusiasmar, mas, segundo avaliações do clube, aponta evolução do time. O que ajuda a sustentar a permanência de Luís Castro na condução do trabalho. O ponto somado ajuda pouco na situação da tabela, o Z-4 segue ameaçando. Agora o foco muda. Há disputas pelas Copa Sul-Americana e Copa do Brasil.

O discurso do treinador na entrevista coletiva foi de confiança e de exaltação ao rendimento contra a equipe carioca. Uma valorização ao desempenho depois da péssima atuação contra o Mirassol, na retomada do Brasileirão, e de um jogo de exceção na altitude de La Paz.

— O resultado é uma injustiça grande. Tivemos cinco oportunidades e fizemos uma. O adversário teve o pênalti e fez. Foi dos nossos melhores jogos do ano. Defensiva e ofensivamente. Criamos, mas só fizemos uma. Também por méritos do Fabio, que fez boas defesas — avaliou o técnico.

Sobre sua permanência no cargo, trouxe números:

— No ano em que o Grêmio caiu, passaram quatro treinadores. Nos últimos anos, das equipes que caíram, passaram 72 técnicos. Ninguém resolveu o problema. Há anos que times que somaram 15 pontos no turno se salvaram. Outras que fizeram 29, caíram. Respeito tudo que vocês dizem. Posso dizer que não precisamos de mais tempo. Já temos o desempenho.

Questionado sobre as vaias no momento do anúncio do seu nome na escalação e ao final da partida, o técnico fez um desabafo:

— Não posso fazer nada sobre as vaias. Vou continuar a trabalhar. Tenho confiança redobrada nos meus jogadores. Não contem comigo para desistir. Ano passado, neste momento, estávamos fora das Copas e tínhamos perdido o Gauchão para o rival.

O primeiro compromisso da sequência das copas será nesta quinta-feira, na Arena. Após a derrota por 3 a 2, o Grêmio precisa vencer o Bolívar por dois gols de diferença para avançar no tempo regulamente.

Não posso fazer nada sobre as vaias. Vou continuar a trabalhar. Tenho confiança redobrada nos meus jogadores. LUÍS CASTRO Treinador do Grêmio

Vitória por um gol de diferença leva a decisão aos pênaltis. Empate ou derrota e os bolivianos avançam para enfrentar o São Paulo nas oitavas de final da Sul-Americana.

Mas não é apenas esta a partida com caráter eliminatório no calendário. No próximo domingo, na casa do rival, o Mirassol será adversário pelas oitavas da Copa do Brasil.

Carlos Vinícius será desfalque na quinta. Jovane Cabral e Diego Caito também não terão condições. A dupla não está inscrita na Copa Sul-Americana. Na Copa do Brasil, estará apta.