Grêmio

Dois sentimentos
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Técnico do Grêmio defende evolução, mas empate frustra torcida em retorno à Arena 

Luís Castro falou sobre cobranças do torcedor por melhores resultados

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Marco Souza

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