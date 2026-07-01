Sete jogadores do Grêmio podem assinar pré-contrato a partir desta quarta-feira, veja a lista

Pavon e Amuzu são titulares da equipe de Luís Castro com contrato até o fim do ano. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Em reformulação, o Grêmio terá que tomar decisões nas próximas janelas. Enquanto a direção resolve as vendas e as chegadas de julho, o calendário de dezembro exigirá novas escolhas.

Sete jogadores tem contratos até 31 de dezembro. Entre titulares, reservas e atletas que perderam espaço, o departamento de futebol terá de negociar novos contratos ou definir quais jogadores não continuarão no clube.

Marcos Rocha, Caio Paulista, Dodi, Willian, Pavon, Amuzu e Carlos Vinícius são os jogadores com contrato até 31 de dezembro. A partir desta quarta-feira (1º), o grupo pode negociar com qualquer clube interessado. Na teoria, ao menos. Na prática, um dos nomes da lista deve permanecer em Porto Alegre.

O contrato de Carlos Vinícius encerra no fim de 2026, mas há uma cláusula de renovação automática. Caso participe de 60% dos jogos na temporada, o centroavante terá o víncuo ampliado até o fim de 2027. Em Cascavel, antes do amistoso do último sábado, o camisa 95 falou sobre a situação.

— Esperava essa pergunta. Quanto a minha renovação, continuo tranquilo. Eu e o clube sabemos o que se passa. Será conversada internamente — disse o atacante, autor dos dois gols do amistoso.

Titulares de Luís Castro

Pelo rendimento desde o fim do ano passado, a expectativa é de que Amuzu e Pavon sejam procurados para negociar a permanência. A dupla é titular da equipe. O problema é que os dois jogadores recebem salários altos. A possibilidade de saída dos atletas, com a reposição de jogadores mais baratos, é analisada pela comissão técnica.

Fora dos planos

Os demais nomes da lista não devem permanecer Arena. Willian, Marcos Rocha, Dodi e Caio Paulista não estão nos planos de longo prazo do clube.

Willian e Marcos Rocha não permanecerão por conta da idade e do custo alto. Dodi e Caio Paulista, apesar de mais baratos, não deram a resposta técnica esperada e podem ser liberados ainda em julho, caso surja algum clube interessado nos atletas.