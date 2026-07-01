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Renova ou não?
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Sete jogadores do Grêmio podem assinar pré-contrato a partir desta quarta-feira, veja a lista

Marcos Rocha, Caio Paulista, Dodi, Willian, Pavon, Amuzu e Carlos Vinícius têm vínculo até 31 de dezembro deste ano

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Marco Souza

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