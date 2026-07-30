Sem meia, Grêmio reduz folha e ganha fôlego financeiro para reforços

Os novos jogadores gremistas representam cerca de R$ 500 mil a menos do que ganhava Arthur. Duda Fortes / Agencia RBS

A dura decisão do Grêmio em não renovar com Arthur gerou um alívio financeiro na folha salarial. O clube, mesmo buscando seis reforços, economiza mensalmente sem o antigo volante. O Tricolor tenta aliviar os gastos nos próximos meses.

Nesta janela, a direção buscou cinco reforços para encorpar o elenco para o segundo semestre. Todos com média de idade baixa, vistos com potencial de rendimento a curto prazo e custos baixos comparados a outro tantos jogadores contratados nas últimas janelas.

O cálculo realizado internamente estima que Matheus Nascimento, Wallace, Jovane Cabral, Diego Caito e o croata Krovinovic representam cerca de R$ 500 mil a menos do que ganhava Arthur. O volante, campeão da América, teria uma valorização para permanecer.

Há um sexto nome acertado, mas que deverá chegar a Porto Alegre somente em janeiro pela resistência do Juventude de liberá-lo neste momento: Mandaca. Caso o meio-campista seja incluído no levantamento, o Tricolor economizará cerca de R$300 mil.

Em paralelo, o Grêmio estima reduzir a folha. No primeiro trimestre, o gasto mensal com salários chegou a R$ 23 milhões. A meta é gastar entre R$ 17 e R$ 18milhões. Atletas experientes podem ser liberados sem dificuldades. William tem conversas para rescindir amigavelmente. Mais nomes podem ter o mesmo destino.