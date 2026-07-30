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Sem meia, Grêmio reduz folha e ganha fôlego financeiro para reforços

Tricolor tenta reduzir a folha salarial neste segundo semestre

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Saimon Bianchini

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