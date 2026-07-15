Sem jogar desde abril, volante deve cumprir contrato até o fim com o Grêmio

Dodi tem contato até dezembro de 2026 com o Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio

Dodi não atua pelo Grêmio desde o empate sem gols com o Palestino, do Chile, pela Copa Sul-Americana. Na ocasião, em 29 de abril, o volante foi escalado como titular por Luís Castro pela última vez. Desde então, porém, não voltou a receber minutos em campo.

Mesmo sem ser utilizado e podendo seguir fora dos planos da comissão técnica, dificilmente Dodi deixará o Grêmio antes do término de seu contrato. A tendência é que o volante permaneça no clube até dezembro.

Ao menos é isso que garante o estafe do jogador em contato com a reportagem de GZH. Sem propostas para uma transferência, Dodi deve permanecer em Porto Alegre para cumprir os últimos seis meses de seu vínculo, que não será renovado.

Um detalhe importante é que o volante ainda não atingiu o limite de partidas no Brasileirão, o que impediria uma transferência para outro clube da Série A. Até o momento, Dodi disputou apenas seis jogos na competição nacional.

Um dos objetivos do Grêmio para os próximos meses é reduzir a folha salarial. A saída de jogadores com vencimentos elevados ou que não fazem parte dos planos de Luís Castro é vista como uma das alternativas para diminuir os custos mensais com o elenco.