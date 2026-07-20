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Sem Carlos Vinícius, Grêmio terá novo ataque na Sul-Americana

Braithwaite deve ser o titular contra o Bolívar nos playoffs que valem vaga nas oitavas de final

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João Praetzel

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