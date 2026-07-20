Sem Carlos Vinícius, Grêmio terá novo ataque na Sul-Americana

Braithwaite atuou em 20 partidas na temporada de 2026. LUCAS UEBEL / GREMIO FBPA

Para os dois confrontos contra o Bolívar-BOL pelos playoffs da Sul-Americana, o técnico Luis Castro terá o desfalque do centroavante Carlos Vinícius. Artilheiro do Grêmio na temporada, o atacante recebeu dois jogos de suspensão pela expulsão contra o Montevideo City Torque.

Assim, o comando de ataque do Tricolor, em La Paz e em Porto Alegre, deve ser de Braithwaite. O dinamarquês voltou aos gramados em março deste ano após se recuperar de ruptura no tendão de Aquiles do pé esquerdo. Desde o retorno, contra o Vasco, jogou 20 partidas (12 como reserva e oito como titular), marcou quatro gols e deu uma assistência.

— Se Luís Castro não abrir mão do seu esquema tático e bancar um centroavante no time, mesmo sem Carlos Vinícius, Braithwaite voltará ao lugar que ocupou por bastante tempo. No entanto, o que liga o alerta é o fato do jogador, atualmente, ter muito menos ritmo de jogo e condições físicas. Vindo de lesão, o dinamarquês já não tem conseguido apresentar partidas de alto nível e, por isso, tem ficado no banco — analisa Heloise Bordin, comentarista dos canais Sportv.

Com a entrada do dinamarquês, o técnico gremista mudará a característica da equipe e do ataque.

— Braithwaite é um centroavante mais móvel, que recua para ajudar na armação e gerando espaços. Vinícius é mais de área, o Grêmio vai sentir falta dessa presença porque o time já está adaptado a jogar com um centroavante assim. É uma boa reposição. O dinamarquês custa muito para um reserva, mas esse é outro problema. Olhando apenas para a questão técnica, Braithwaite é um bom reserva. Poucos times do Brasil têm um 9 reserva dessa qualidade — explica Cristiano Munari, analista tático do Grupo RBS.

Alternativa

Ainda existe uma outra possibilidade para substituir Carlos Vinícius na Bolívia. O Grêmio contratou o atacante Matheus Nascimento durante a parada para a Copa do Mundo. Porém, o jogador ainda não está inscrito para atuar oficialmente com a camisa do Tricolor.

A janela de transferências internacionais abre nesta segunda-feira (20). A partir disso, o novo reforço pode ser inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e, posteriormente, inscrito na Sul-Americana. A direção gremista vem, desde a última sexta-feira, trabalhando para conseguir regularizar o centroavante.