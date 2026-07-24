O Grêmio largou atrás nos playoffs da Copa Sul-Americana. No jogo em La Paz, nesta quinta-feira (23), o Tricolor foi superado pelo Bolívar por 3 a 2.
O volante Villasanti, autor do primeiro gol, admitiu após o jogo que o grupo de jogadores já esperava confronto difícil, principalmente por conta da altitude da cidade boliviana.
— A gente sabia que eles iam tentar nos sufocar com a pressão deles, com altitude, jogando em casa. Acredito que faltou tranquilidade para a gente, mas o importante é que saímos vivos — comentou o paraguaio.
As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (30), às 19h, na Arena. O Grêmio terá de vencer pelo placar mínimo para forçar a decisão por pênaltis. Em caso de vitória por mais de dois gols de diferença, garante a classificação.
— Nós sabíamos que ia ser difícil, mas o confronto está aberto. Em casa vamos tentar reverter esse resultado — disse Villasanti, que concluiu:
— O Grêmio é um time muito grande. Todas as competições que entramos, a gente vai brigar até o final.
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