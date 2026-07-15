Saiba quanto o Grêmio recebeu com a Arena e quais são os valores projetados em patrocínios e parcerias

Direção acertou seis novos patrocínios no ano de 2026. Renan Mattos / Agencia RBS

A busca pelo equilíbrio financeiro do Grêmio não é feita apenas com a redução de custos no futebol. Além de garantir R$ 50 milhões com a Arena, somando receitas de publicidade e camarotes com a redução do pagamento de R$ 24 milhões ao ano, a direção acertou até o fim de junho o ingresso de novos patrocinadores.

Seis marcas assinaram com o clube: Ingresse, Unifique, Coral, Havan, Vitafor e Solides. Uma injeção de mais R$ 150 milhões em receitas publicitárias para os próximos três anos. A tiqueteira, que passou a operar a venda de ingressos na Arena, também disponibilizou uma linha de crédito ao clube.

Das novas parcerias oficializadas, quatro empresas estão presentes no uniforme da equipe. Ingresse, Unifique, Coral e Havan exibem suas marcas na camisa, calção ou meiões. Além dos valores recebidos com os patrocínios, o clube também recebeu contrapartidas para investimentos em estrutura nos acordos. A reforma do CT Luiz Carvalho, por exemplo, foi viabilizada com as ações.

Em relação à Arena, o clube negociou 37 camarotes em 2026. Somando essa receita, com a assinatura dos novos acordos comerciais para publicidade no estádio, a direção registra ganhos de R$ 50 milhões neste ano. Uma parte da conta também considera a redução do custo de R$ 24 milhões anualmente, R$ 12 milhões por semestre, que era pago para a antiga gestora do estádio para a presença dos sócios em jogos.