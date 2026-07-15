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Saiba quanto o Grêmio recebeu com a Arena e quais são os valores projetados em patrocínios e parcerias

Tricolor colocou mais R$ 150 milhões nas contas para os próximos três anos com os novos acordos

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Marco Souza

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