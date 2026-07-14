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Saiba quando os reforços anunciados pelo Grêmio poderão atuar em partidas oficiais 

Wallace e Matheus Nascimento são as novidades já confirmadas para o segundo semestre até o momento

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