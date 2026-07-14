Saiba quando os reforços anunciados pelo Grêmio poderão atuar em partidas oficiais 

Zagueiro Wallace já está registrado no BID da CBF. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Oficialmente, o técnico Luís Castro conta com dois reforços contratados para a retomada do Campeonato Brasileiro. Wallace e Matheus Nascimento estrearam nos amistosos realizados pelo Grêmio durante a intertemporada.

O zagueiro Wallace já foi regularizado. O nome do jogador já consta no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF com contrato vigente com o Grêmio. A regularização ocorreu na última sexta-feira (10). O defensor, que assinou vínculo por cinco temporadas, poderá ficar à disposição para a partida contra o Mirassol.

A situação é diferente para o atacante Matheus Nascimento. O centroavante estava no LA Galaxy, dos Estados Unidos, por empréstimo do Botafogo. Por isso, ele só poderá ser regularizado a partir do dia 20 de julho, quando será aberta a janela de transferências internacionais.

O primeiro compromisso gremista após a data de abertura da janela será no dia 23 de julho. A partida contra o Bolívar marca o início dos playoffs da Sul-Americana e também poderá marcar as estreia do centroavante.

O Tricolor também acertou a contratação do atacante Jovane Cabral. O cabo-verdiano precisa regularizar a documentação exigida para trabalhar no Brasil, o que só deve ser finalizado na próxima semana.

Volta aos gramados

O Grêmio volta a campo pelo Brasileirão na próxima sexta-feira (17), quando enfrenta o Mirassol, no interior de São Paulo. A partida, válida pela 19ª rodada, será disputada às 20h, no Estádio Maião. O Tricolor ocupa a 16ª colocação, com 21 pontos.