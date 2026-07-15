"Sabemos que será um segundo semestre intenso", projeta Dodi sobre sequência do Grêmio na temporada

Dodi não atua pelo Grêmio em partidas oficiais desde o empate sem gols com o Palestino no dia 29 de abril. Lucas Uebel / Grêmio

O período de espera está chegando ao fim. Após a parada da Copa do Mundo, o Grêmio entra em campo nesta sexta-feira (17), às 20h, para enfrentar o Mirassol, no estádio Campos Maia, no interior paulista.

A última partida do time do técnico Luís Castro pelo torneio foi no dia 30 de maior, na derrota para o Corinthians por 3 a 1, na Arena.

Sobre a preparação para a retomada da temporada, o volante Dodi detalhou em entrevista as atividades da equipe e destacou que o grupo busca evoluir coletivamente para chegar forte e com ritmo para o segundo semestre.

— Esses dias de trabalho estão sendo muito importantes para a gente. Tivemos um período para descansar e recuperar o físico e, agora, estamos aproveitando os treinos para retomar o ritmo e melhorar coletivamente — disse.

De olho no segundo semestre

O Tricolor é o primeiro time fora da zona de rebaixamento do Brasileirão com apenas um ponto de distância para o Vasco. Além disso, o clube terá pela frente o mata-mata da Copa Sul-Americana e as oitavas da Copa do Brasil.

— Sabemos que será um segundo semestre intenso, com jogos importantes em três campeonatos diferentes. Mas contamos com um elenco qualificado e preparado para competir. Vamos trabalhar para crescer durante a temporada e fazer um grande segundo semestre, para que a gente termine o ano tendo alcançado nossos objetivos — completou o volante.

A equipe gremista realizou três amistosos durante a pausa para a Copa do Mundo. O Tricolor venceu Cascavel e Cruzeiro e sofreu o revés para a Chapecoense. Dodi não participou apenas do duelo contra os mineiros, no último domingo (12).

Por partidas oficiais, o jogador não atua pelo Grêmio desde o empate sem gols com o Palestino, do Chile, pela Copa Sul-Americana, no dia 29 de abril.