Rival do Grêmio, Bolívar não venceu fora da Bolívia em 2026; veja retrospecto

Grêmio e Bolívar decidem vaga à próxima fase da Sul-Americana. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O Bolívar busca superar uma dificuldade diante do Grêmio, nesta quinta-feira (30), pelos playoffs da Sul-Americana. Após vencer a partida de ida por 3 a 2, o time boliviano tentará confirmar a classificação longe da altitude, a partir das 19h, na Arena do Grêmio.

Na temporada, o Bolívar não venceu nenhuma vez longe da Bolívia. São apenas três confrontos, todos pela Libertadores, com um empate e duas derrotas. O desempenho fora de casa, inclusive, definiu a eliminação na competição.

Se em casa foram quatro pontos somados, longe de seus domínios o clube acumulou apenas um. Assim, terminou a fase de grupos na terceira colocação, com cinco pontos, e foi eliminado.

Agora, diante do Grêmio, poderá jogar pelo mesmo empate que conquistou contra o Deportivo La Guaira, na Venezuela. Se tropeçar por um gol de diferença, assim como foi contra o Independiente Rivadavia e o Fluminense, verá a disputa ir aos pênaltis.

Tudo se define a partir das 19h na Arena do Grêmio. Fora de casa, o Bolívar ainda soma duas vitórias ao longo da temporada, mas ambas vieram na Liga Boliviana: uma contra o ABB, em El Alto, e outra contra o Gualberto Villarroel, em Oruro. As duas cidades também têm altitude.

Jogos do Bolívar fora da Bolívia em 2026 — todos pela Libertadores:

Independiente Rivadavia 1x0 Bolívar (Argentina)

(Argentina) Deportivo La Guaira 1x1 Bolívar (Venezuela)

(Venezuela) Fluminense 2x1 Bolívar (Brasil)

Outros jogos que disputou como visitante — todos na Liga Boliviana:

ABB 0x2 Bolívar (El Alto - 4.088 metros acima do nível do mar)

(El Alto - 4.088 metros acima do nível do mar) Gualberto Villarroel 1x2 Bolívar (Oruro - cerca de 3.700 metros acima do nível do mar)

(Oruro - cerca de 3.700 metros acima do nível do mar) Blooming 0x0 Bolívar (Santa Cruz de la Sierra - cerca de 420 metros acima do nível do mar)

(Santa Cruz de la Sierra - cerca de 420 metros acima do nível do mar) Universitario de Vinto 3x2 Bolívar (Vinto - 2.550 metros acima do nível do mar)

(Vinto - 2.550 metros acima do nível do mar) The Strongest 1x1 Bolívar (La Paz - aproximadamente 3.600 metros acima do nível do mar)