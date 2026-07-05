"Resultado péssimo", afirma Gabriel Grando após derrota do Grêmio para a Chapecoense

Gabriel Grando foi titular nos amistosos contra Cascavel e Chapecoense. Reprodução / Gaúcha

As vaias da torcida direcionadas ao time do Grêmio resumem o que foi o amistoso deste sábado (4). O time do técnico Luís Castro foi derrotado por 2 a 1 pela Chapecoense, em Sinop, no Mato Grosso, no segundo amistoso da intertemporada do Tricolor.

O goleiro Gabriel Grando mostrou frustração com o placar e definiu a partida como péssima.

— Ninguém gosta de perder, mas a gente está trabalhando, e vamos fazer o possível para buscar a próxima vitória — declarou.

O goleiro defendeu que é preciso melhorar coletivamente e seguir trabalhando na busca pelas vitórias.

— Claro que é sempre muito ruim fazer amistoso e acabar perdendo, mas a gente não pode se abalar com isso — analisou Grando.

Grando disputou cinco jogos na temporada, dois deles nos amistosos contra Cascavel e Chapecoense. O goleiro é o reserva imediato de Weverton, convocado para a Copa do Mundo.

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