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Renato Portaluppi abandona partida de futevôlei por causa de ventania no Rio; veja vídeo

Estado registrou rajadas de vento de mais de 100 km/h na quarta-feira (29)

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