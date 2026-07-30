O vendaval que atingiu o Rio de Janeiro na quarta-feira (29) causou estragos e correu os banhistas das praias. Entre eles, o técnico Renato Portaluppi. Um vídeo publicado nas redes sociais flagrou o ídolo gremista em meio a uma partida de futevôlei em Ipanema no momento em que a ventania começou. Veja as imagens acima.

O Rio de Janeiro registrou rajadas de vento de mais de 100 km/h. O episódio provocou apagão nos bairros da capital e da Baixada Fluminense, paralisou trens e metrô e fechou aeroportos.

Duas pessoas morreram após o desabamento de um muro no bairro de Santa Teresa, na região central da cidade. Uma das vítimas é o ex-jogador do Botafogo, Tássio Maia dos Santos, que tinha 41 anos.