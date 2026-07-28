Grêmio

Há cinco anos
Notícia

Relembre a última vez em que o Grêmio se classificou em um mata-mata de competição sul-americana

Tricolor vem de quatro eliminatórias de torneios internacionais sem classificação

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