Relembre a última vez em que o Grêmio se classificou em um mata-mata de competição sul-americana

Nesta quinta-feira (30), às 19h, o Grêmio decide uma vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na Arena, receberá o Bolívar pelo segundo jogo dos playoffs da competição. Após cinco anos, será a oportunidade do Tricolor voltar a se classificar em mata-mata de torneio continental.
A última vez que o Grêmio avançou em fase eliminatória de competições sul-americanas foi em 2021, na pré-Libertadores. Na segunda fase, o time eliminou o Ayacucho, do Peru, com facilidade.
No jogo de ida, venceu o time peruano na Arena por 6 a 1, com gols de Diego Souza, três vezes, Ferreirinha, Guilherme Azevedo e David Braz. Já na volta, fez 2 a 1, fora de casa. Ferreirinha e Ricardinho marcaram.
Desde então, o Grêmio teve quatro confrontos de mata-mata em torneios internacionais. O primeiro deles foi na fase seguinte da pré-Libertadores, contra o Independiente del Valle. O Tricolor perdeu as duas partidas por 2 a 1 e teve de jogar a Copa Sul-Americana.
Com a melhor campanha da primeira fase, o Tricolor cruzou o caminho da LDU nas oitavas de final. Apesar da vitória em Quito por 1 a 0, o Grêmio foi derrotado em casa por 2 a 1 e foi eliminado por conta do critério do gol qualificado.
Depois, o time gaúcho ainda disputou as oitavas da Libertadores de 2024 e os playoffs da Sul-Americana do ano passado. Na primeira, caiu para o Fluminense nas penalidades. Já na segunda, ficou pelo caminho contra o Alianza Lima.
Confira os últimos mata-matas disputados pelo Grêmio em competições continentais
2025
Playoff da Sul-Americana
- Alianza Lima 2x0 Grêmio
- Grêmio 1x1 Alianza Lima
2024
Oitavas da Libertadores
- Grêmio 2x1 Fluminense
- Fluminense (4) 2x1 (2) Grêmio
2021
Oitavas da Sul-Americana
- LDU 0x1 Grêmio
- Grêmio 1x2 LDU
Pré-Libertadores — Terceira fase
- Independiente del Valle 2x1 Grêmio
- Grêmio 1x2 Independiente del Valle
Pré-Libertadores — Segunda fase
- Grêmio 6x1 Ayacucho
- Ayacucho 1x2 Grêmio
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