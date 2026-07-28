Relembre a última vez em que o Grêmio se classificou em um mata-mata de competição sul-americana

Atacante Ferreirinha marcou gol nas duas partidas da segunda fase da pré-Libertadores de 2021. LUCAS UEBEL / Grêmio / Divulgação

Nesta quinta-feira (30), às 19h, o Grêmio decide uma vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na Arena, receberá o Bolívar pelo segundo jogo dos playoffs da competição. Após cinco anos, será a oportunidade do Tricolor voltar a se classificar em mata-mata de torneio continental.

A última vez que o Grêmio avançou em fase eliminatória de competições sul-americanas foi em 2021, na pré-Libertadores. Na segunda fase, o time eliminou o Ayacucho, do Peru, com facilidade.

No jogo de ida, venceu o time peruano na Arena por 6 a 1, com gols de Diego Souza, três vezes, Ferreirinha, Guilherme Azevedo e David Braz. Já na volta, fez 2 a 1, fora de casa. Ferreirinha e Ricardinho marcaram.

Desde então, o Grêmio teve quatro confrontos de mata-mata em torneios internacionais. O primeiro deles foi na fase seguinte da pré-Libertadores, contra o Independiente del Valle. O Tricolor perdeu as duas partidas por 2 a 1 e teve de jogar a Copa Sul-Americana.

Com a melhor campanha da primeira fase, o Tricolor cruzou o caminho da LDU nas oitavas de final. Apesar da vitória em Quito por 1 a 0, o Grêmio foi derrotado em casa por 2 a 1 e foi eliminado por conta do critério do gol qualificado.

Depois, o time gaúcho ainda disputou as oitavas da Libertadores de 2024 e os playoffs da Sul-Americana do ano passado. Na primeira, caiu para o Fluminense nas penalidades. Já na segunda, ficou pelo caminho contra o Alianza Lima.

Confira os últimos mata-matas disputados pelo Grêmio em competições continentais

2025

Playoff da Sul-Americana

Alianza Lima 2x0 Grêmio

Grêmio 1x1 Alianza Lima

2024

Oitavas da Libertadores

Grêmio 2x1 Fluminense

Fluminense (4) 2x1 (2) Grêmio

2021

Oitavas da Sul-Americana

LDU 0x1 Grêmio

Grêmio 1x2 LDU

Pré-Libertadores — Terceira fase

Independiente del Valle 2x1 Grêmio

Grêmio 1x2 Independiente del Valle

Pré-Libertadores — Segunda fase

Grêmio 6x1 Ayacucho

Ayacucho 1x2 Grêmio