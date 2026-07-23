Reforço é regularizado na CBF e pode estrear pelo Grêmio contra o Fluminense

O meia-atacante participou do treino desta quinta com os novos companheiros no CT Luiz Carvalho. Angelo Pieretti / Divulgação Grêmio

O Grêmio ganhou outra opção para a partida deste domingo (26) contra o Fluminense. Jovane Cabral, anunciado nesta quinta-feira (23) como reforço, está regularizado na CBF e poderá estrear no Brasileirão. O contrato do atleta foi publicado no BID (Boletim Informativo Diário).

O meia-atacante participou do treino desta quinta com os novos companheiros no CT Luiz Carvalho. A competição por uma vaga no setor ofensivo é com Amuzu. O belga também participou da atividade, após completar o protocolo de concussão da CBF.

A ideia da comissão técnica é aproveitar o jogador da seleção de Cabo Verde como opção no lado esquerdo de ataque, mas também com a possibilidade de atuar centralizado ou disputar com Enamorado e Tetê a posição do lado direito.

O zagueiro Wallace, que participou dos amistosos contra o Cascavel e o Sinop, também poderá fazer sua estreia. O jogador ainda não foi relacionado para partidas oficiais.