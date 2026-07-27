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Reforço do Grêmio, meia croata já se envolveu em polêmica com Jorge Jesus: "Filho da p***, incrível"

Filip Kronovinic foi anunciado pelo Grêmio nesta segunda-feira

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Zero Hora

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