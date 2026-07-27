Reforço do Grêmio, meia croata já se envolveu em polêmica com Jorge Jesus: "Filho da p***, incrível"

Novo reforço do Grêmio, o meia Filip Kronovinic já se envolveu em polêmica quando defendia o Benfica, de Portugal. O jogador foi afastado da pré-temporada do time português em 2021, quando teve áudio vazado xingando Jorge Jesus, então treinador da equipe.
O croata reclamava a um amigo por não estar sendo utilizado pelo técnico nos amistosos preparatórios para a temporada 2021/2022.
— Imagina se estás na minha situação. Ontem eles tiveram jogo e eu fui o único jogador que não entrou um minuto. Depois o treinador adjunto foi lá perguntar: "O Krovi está lá, vai entrar?", e ele disse "Não, ele fica lá. Se alguém se lesionar, ele entra". Fuck, filho da p***, incrível! — disse o jogador no áudio vazado.
Krovinovic foi afastado e punido disciplinarmente pela equipe portuguesa. Atualmente, ele está no Hajduk Split, da Croácia. O jogador já trabalhou com Luís Castro, no Rio Ave, na temporada 2016/2017.
Carreira de Filip Krovinovic
O início da carreira de Krovinovic foi no NK Zagreb. Depois de Rio Ave e Benfica, jogou no West Bromwich-ING e Nottingham Forest-ING. Desde 2021, ele está no Hajduk Split-CRO.
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