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Reforço do Grêmio está fora das oitavas de final da Copa do Brasil

Krovinovic não deve viajar com a delegação para a disputa da partida contra o Mirassol, neste domingo (2), em São Paulo

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Marco Souza

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