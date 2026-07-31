Reforço do Grêmio está fora das oitavas de final da Copa do Brasil

Jogador já foi anunciado pelo Grêmio, mas ainda aguarda trâmites burocráticos. Hajlduk Split / Divulgação

O Grêmio não terá Filip Krovinovic à disposição para a disputa contra o Mirassol pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Por ser croata, o processo de inscrição do reforço e sua regularização é mais complexo. Além dos trâmites burocráticos junto a CBF, o clube também precisa que o visto de trabalho seja publicado no Diário Oficial da União.

E é essa etapa que é mais complexa de ser solucionada. Após a realização dos exames médicos e da assinatura do contrato de trabalho, Krovinovic agora precisa ter a documentação regularizada para trabalhar no Brasil. Só com essa etapa vencida será possível que seu contrato seja publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Para isso, assim como aconteceu com Amuzu, é necessário obter essa liberação junto ao Governo Federal. A direção trabalha para acelerar tudo que for possível para colocar o reforço à disposição de Luís Castro. Mas não terá tempo hábil para a regularização antes da disputa desta fase da Copa do Brasil.

Caso o Tricolor avance na competição, o meio-campista poderá ser inscrito na próxima fase. A direção gremista tenta viabilizar sua estreia para a disputa do Brasileirão. O próximo compromisso pela Série A é contra o São Paulo, dia 8, na Arena.