Reforço do Grêmio aparece no BID e pode estrear contra o Fluminense

A lateral direita se tornou alvo de críticas da torcida, após as atuações defensivas de Cristian Pavon. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

Nesta sexta-feira (24), o Grêmio anunciou a contração do lateral-direito Diego Caito. O reforço foi contratado por empréstimo até o final da temporada, com opção de compra ao final do período. Caito já aparece no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e tem condições legais de jogo.

A lateral direita se tornou alvo de críticas da torcida, após as atuações defensivas de Cristian Pavon. O argentino acumulou falhas nas duas partidas que marcaram o retorno do Grêmio pós-Copa do Mundo, diante de Mirassol, pelo Brasileirão, e Bolívar, na altitude de La Paz, pela Sul-Americana. Marcos Rocha e João Pedro enfrentam dificuldades físicas para disputar posição no setor.

Inicialmente, o Grêmio desembolsou R$ 3 milhões pela aquisição de 30% dos direitos econômicos do atleta. O contrato prevê a opção de compra de mais 20% ao final de 2026, equivalente a R$ 2 milhões, pela permanência na Arena. Diego Caito participou da atividade no CT Luiz Carvalho nesta tarde.