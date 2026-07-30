Reforço croata acompanha Grêmio x Bolívar na Arena e manda recado para a torcida; veja vídeo

Kravinovic ainda não foi apresentado oficialmente pelo Grêmio. Reprodução / Grêmio

O Grêmio enfrenta o Bolívar nesta quinta-feira (30), na Arena, na busca pela classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Momentos antes do início da partida, o Tricolor divulgou um material nas suas redes sociais com o novo meia Filip Krovinović, que está presente no palco do duelo válido pela partida de ida dos playoffs do torneio.

O croata foi anunciado como reforço do Grêmio na última segunda (27) e não foi apresentado oficialmente. No entanto, o jogador aproveitou a oportunidade antes da decisão para mandar o primeiro recado aos torcedores.

— Olá para os torcedores do Grêmio. Tô aqui, cheguei. Estamos torcendo para avançar de fase hoje e estou muito feliz por estar aqui — disse a recente contratação gremista.

Krovinovic ainda não teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), mas a tendência é de que seja regularizado nos próximos dias, podendo estrear no próximo embate pelo Campeonato Brasileiro, contra o São Paulo, no dia 8 de agosto, na Arena.

O croata receberá um salário de cerca de R$ 400 mil por mês no Grêmio. O meio-campista conseguiu a liberação sem custos junto ao Hajduk Split-CRO e assinou até 2028 com o Tricolor.

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