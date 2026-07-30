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Reforço croata acompanha Grêmio x Bolívar na Arena e manda recado para a torcida; veja vídeo

Jogador foi anunciado na última segunda-feira (27) e disse estar muito feliz em jogar no Grêmio

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