Recuperado de fratura, lateral é reintegrado aos treinos com elenco do Grêmio

Jogador participou dos trabalhos com bola nesta segunda-feira. Lucas Uebel / Gremio

O lateral-esquerdo Marlon foi reincorporado aos trabalhos com o restante do elenco do Grêmio. Na manhã desta segunda-feira (20), o jogador participou pela primeira vez do treino com bola de forma integral, desde que sofreu uma fratura no tornozelo direito.

O atleta estava afastado desde o dia 19 de março, quando — durante uma partida contra o Vitória, pelo Brasileirão — deixou o gramado da Arena direto para o hospital Moinhos de Vento.

O prazo inicial dado pelo departamento médico gremista era de cinco meses de recuperação após cirurgia. Assim, deveria estar apto a jogar somente em agosto. Porém, o lateral trabalha com uma projeção particular de voltar a ser utilizado no próximo domingo (26), diante do Fluminense, na Arena.

Marlon chegou ao Grêmio ainda no ano passado, inicialmente emprestado pelo Cruzeiro. Ele foi adquirido em definitivo após um número de partidas estabelecido em contrato. No total, disputou 48 jogos, marcou dois gols e deu quatro assistências, se tornando titular da posição.